现代汽车将推出符合个人生活方式的SUV“Venue”. July. 05, 2019 07:40. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 现代汽车将推出符合个人生活方式的SUV。 现代汽车4日表示，针对将于本月上市的全新小型SUV(运动型多功能车)“Venue”的主要顾客群千禧一代(Millennials，是指出生于20世纪时未成年，在跨入21世纪以后达到成年年龄的一代人)，将推出专用“Customizing(个人化)”商品和顾客定制型设计。 现代汽车首先将推出适用于Venue的个人化商品“TUIX”。该商品包括世界上首次推出的红外线膝盖围脖、宠物套件、自动野营用空气注入式充气帐篷屋、智能手机物联网(IoT)套餐、高端音响等。 红外线膝盖围脖在方向盘连接部分的下端安装了红外线辐射热装置，即使在冬天没有暖气风，也能温暖司机的大腿和膝盖部分。宠物套件“TUIX Pet”可以为宠物提供安全转移或与安全带连接等功能。专为汽车露营族设计的Venue空气注入式充气帐篷屋将帐篷与Venue后备箱部分(打开状态)连接起来，极大扩大了空间应用，并采用了帐篷和车辆可以提供一体感的设计。 Venue由11种外装颜色和3种环形颜色(巧克力白、幻影黑、迷幻黄)的组合组成，共21种配色。另外，现代汽车还将推出可以选择其他内饰颜色和车内颜色装饰的“FLUX”车型。 现代汽车相关人士表示：“ Venue的主要顾客群是20、30多岁的千禧年一代，为了向他们的生活风格提供最优化的商品性，我们准备了多种多样的个人化商品和顾客定制型设计。千禧一代可以把Venue装饰成具有强烈自我风格的车，将会得到充分的利用。”

한국어