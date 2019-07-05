制作热门歌曲的“黄金手”，制片人正逐渐形成品牌化. July. 05, 2019 07:41. by 林熙允记者 imi@donga.com. 在音乐市场，制作人的品牌化正在逐渐扩散。上个月，美国billboard(公告牌)新设了每周作曲家排行榜和每周制作人排行榜。此前，虽然收集作曲家或制作人的成果后以年度排行榜的形式发表，但每周公布排名在公告牌80多年的历史上尚属首次。Billboard的排行榜和数据开发常务西尔维奥•皮特罗昂戈(音)通过Billboard网站的报道解释说：“能够介绍热门歌曲背后的创意人物，非常激动。仅通过年度排行榜介绍作曲家和制作人的影响力和重要性(与其作用性相比)有些不相称。”因此，Billboard每周发表在各种排行榜上取得最佳成绩的作曲家和制作人各10位。同时公布了摇滚音乐、乡村音乐、嘻哈音乐等不同类型作曲家和制作人的排名。 在韩国国内，制作人以自己的名字发表专辑的事情频繁发生。不仅是亲自进行作词、作曲、演唱的创作歌手，“创作歌手兼制作人”的情况也越来越多。尹钟信率领的Mystic娱乐不久前推出了制作人PERCENT的出道专辑《PVC》。灵活运用R&B和嘻哈风格的他参与了去年在评审团那里受到高度赞扬的新人“秀敏”的专辑制作。上月发行第一张专辑的JUNE也是“创作歌手兼制作人”。JUNE之前参与防弹少年团的《Not Today》、秀兰的《今日若醉》等歌曲的作词或作曲的经历非常华丽。 制作人成为品牌的背景是最近大众和K-POP粉丝之间对这些人的理解和憧憬增大。通过Mnet的《Show Me The Money》和《Go Rapper》，制作人受到关注，在音乐排行榜上名列前茅的歌曲上标记了“prod. by(制作人身份)”，曝光率大大增加。Groovyroom、Code Kunst等嘻哈音乐制作人通过个人专辑获得人气，打下了基础。 即使是普通人，也很容易通过电视或YouTube观看音乐制作过程影像的环境也起到了一定的作用。《MBC音乐》从去年年末到本月初还播出了名为《创作之神：国民作曲家的诞生》的竞赛节目。 在歌坛，不仅是作曲和演唱，而且还可以演奏多种乐器，甚至可以作为左右艺术家概念的全能选手，因此有必要关注制作人。Mystic娱乐公司相关人士表示：“随着K-POP市场的爆发，著作权市场迅速成长。从企划公司的立场来看，广泛宣传所属制作人的明星气质，增加与外部的合作，从多元化收益来源的层面来看越来越重要。”

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