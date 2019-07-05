“如何定义刁难的界限”，《禁止职场欺凌法》或能解决燃眉之急. July. 05, 2019 07:41. by 金玹秀, 姜昇賢 kimhs@donga.com,byhuman@donga.com. “那天正在到来。” 最近金融界A企业的百叶窗上陆续出现了等待16日的文章。 一位写信人指出特定上司，并写道：“我不会再忍住之前感受到的委屈。”在其他企业公告栏上，很多人询问，遇到上司“刁难(利用自己的权利作威作福的行为)”时，该如何举报。6月16日，是《禁止职场欺凌法》实施的第一天。 4日，据产业界透露，主要企业人事组和法务组等正在制定禁止职场内欺凌的就业规则。因为哪些行为属于职场内部的欺凌，如果违反，可以包括哪些处罚，要与工会协商，在16日前制定就业规则，否则要被处以500万韩元的罚款。三星电子已经结束了就业规则变更程序，上个月实施了抄写教育。现代汽车也通过守法支援组向全体职员发送了内容为“必须知道的职场内禁止欺凌法”的电子邮件等，开始了准备工作。现代汽车相关人士表示：“正在与工会协商，整理就业规则文句。” 主要企业虽然对禁止欺凌法的宗旨表示欢迎，但担心一不小心就会引发过度的处罚。有人说，欺凌的定义很模糊，需要培养“刁难认知感受性”。某大企业部长级职员说：“暴言和暴行当然是个问题，但很担心万一强行推进业务，会被盖上‘欺负后辈的上司’的标签。”

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