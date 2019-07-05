梁正哲推进“民主研究院”与美国保守智库“国际战略研究中心”签订合作协议. July. 05, 2019 07:41. by 金志炫 jhk85@donga.com. 共同民主党智库“民主研究院”将携手美国和中国的代表性智库“国际战略问题中心”（CSIS）和中共中央党校，向海外拓展步伐。有评价称，最近与全国广域自治团体下属及在野党智库建立网络的民主研究院院长梁正哲（音译）开始“积累梁正哲资产”。 记者4日从共同民主党获悉，应中共中央党校邀请，梁正哲院长将于9日至12日访问北京，签署政策协议。这两个研究机构今后将定期共享政策，必要时还将进行人员交流。中共中央党校是培养中国共产党高级干部的智库和教育研修机关，这是该校首次与韩国政党的智库签订合作协议。中国国家主席习近平和前国家主席毛泽东、胡锦涛都曾担任该校校长。 在随后的13日至16日，梁正哲将前往美国华盛顿，讨论与美国国际战略研究中心签订合作协议。美国国际战略研究中心成立于1962年，是专门从事外交和安全研究的研究院，其所属人员主要是直接参与美国决策的政府人士，而不是学术界。特别是，朴槿惠总统曾于2015年访问这里并就外交安保政策发表演讲，可见其保守倾向非常强烈。梁正哲计划在此次访问中与该智库总裁约翰·哈雷姆进行面谈。 此外，民主研究院还在与日本、澳大利亚、意大利等国家的老龄化等人口问题及再生能源等各领域的专业智库讨论合作方案。

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