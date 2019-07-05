美国称“伊朗与‘基地’组织有联系”……为发动军事攻击找借口. July. 05, 2019 07:41. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 据《华盛顿邮报》3日报道，在美国和伊朗关系日益紧张的情况下，美国特朗普政府已开始提前展开相关工作，包括提及伊朗和伊斯兰极端主义武装组织“基地”组织的相关性，以确保对伊朗发动袭击的正当性。 据《华盛顿邮报》报道，美国国务卿蓬佩奥日前在议会公开和非公开听证会上声称，“伊朗和‘基地’组织之间存在联系”。分析认为，他提到这一点的原因，是为了在没有获得国会批准的情况下对伊朗实施军事打击。 在现行美国宪法中，国会具有宣布战争的权力。2001年“9·11”恐怖袭击事件后，国会还授予政府领导人使用武力的权利（AUMF），以使总统能够针对恐怖组织使用一切手段。特朗普总统当天也在推特上发文说：“伊朗，在进行这种威胁时要小心”，“在这种威胁对其他国家造成伤害之前，可以攻击你们。” 在野党民主党对这种动向表示了强烈的担忧。一名民主党人士对《华盛顿邮报》表示：“国会坚持不会批准与伊朗的战争的立场。不得不担心不接受这一要求的政府。” 伊朗总统哈桑·鲁哈尼当天在内阁会议上说，“从7日开始，伊朗的铀浓缩浓度将不会停留在3.67%”。伊朗在2015年7月与西方达成核协议时承诺，把浓缩铀维持在3.67%的低浓度。因此，提高铀浓缩程度被解释为事实上是核武器开发的“前哨战”。鲁哈尼总统反复强调：“如果欧洲不按照日程和计划履行与伊朗的贸易、金融交易等核协议，即使是伊拉克重水反应堆，伊朗也要回到核协议之前的状态。”

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