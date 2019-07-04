三次战胜病魔后推出新专辑的乔治-温斯顿：“我活下来了”. July. 04, 2019 07:41. by 林熙允记者 imi@donga.com. 美国钢琴家乔治•温斯顿(70岁)回来了。 他是真正的治愈系音乐家。这不仅仅是因为音乐的抒情性。温斯顿曾两次患癌症。战胜癌症后，他又患上了骨髓增生异常综合征(又称MDS)。2013年接受骨髓移植手术后，温斯顿重新回到了钢琴前。 新专辑的名字《Restless Wind》(如图)似乎隐喻了自己风浪不断的生活。记者通过电子邮件采访了目前居住在加利福尼亚州圣塔克鲁兹的温斯顿。温斯顿说：“我现在处于完全恢复状态。因为美国巡回演出和准备下一张专辑，忙得不可开交。不能马上在韩国演出，对此感到非常遗憾。” 从新作的第一首歌《Autumn Wind (Pixie #11)》开始，温斯顿就尽情展现自己一如往昔的身板儿。5分钟暴风骤雨般的强力敲击键盘。听起来像瀑布般清澈的音符，仿佛被老头挥舞的水晶棒击中了头骨。 “保持敲击键盘的唯一方法就是坚持练习。每天至少练习两个小时的钢琴。新奥尔良风格的节奏和布鲁斯钢琴家是我的偶像。我还在研究詹姆斯•布克、亨利•巴特勒、Professor Longhair和Dr约翰的演奏。” 上世纪80年代初期，温斯顿凭借《Autumn》《December》等专辑在全世界掀起了一股新世纪(new age)音乐热潮。精湛的演奏技巧、水彩画般的旋律，让大众为之倾倒。每张唱片销量达数百万张。钢琴独奏专辑创下前所未有的纪录。饱含浓浓哀愁的《Thanksgiving》成为钢琴演奏的经典之作。 “这是1982年中期我创作的歌曲。 灵感来自度过童年时期的蒙大拿州迈尔斯城。” 温斯顿说，季节给作曲带来最大的灵感。乡村和城市，其地形和风光每季变化时尤其如此。前作《Spring Carousel》(2017年)讲述了一个特别的季节。 “(手术后)恢复时间正好是(2013年)春天。在医护人员的关怀下，我每天晚上都会在医院礼堂练习钢琴。” 在那间小礼堂里，温斯顿还为同事患友们举行了三次演出。包含在医院创作的歌曲的《Spring Carousel》专辑的收益全部捐给了癌症研究基金。 温斯顿在新作中重新诠释了乔治•格什温的《Summertime》、萨姆•库克的《A Change is Gonna Come》等名曲。摇滚乐队The Doors的《The Unknown Soldier》也用他自己的方式进行了重新诠释。 “我喜欢The Doors乐队的所有歌曲，但这首歌特别适合专辑中的其他歌曲。虽然将主唱和风琴基础的原曲换成钢琴独奏的过程并不容易，但是经过长时间的思考，终于满意地完成了作品。” 对于外界的“治愈音乐、冥想音乐”的评价，他本人并不是很认同。 “从单纯、强调旋律这一点来看，我想叫‘fork钢琴’。这和我更快节奏的歌曲形成了互补。” 当记者问及音乐以外的其他关注点时，他说自己最近迷上了天文学和宇宙论。 “在和病魔斗争的过程中，弹钢琴时脑海中突然出现了旋转木马。行星、月亮、星星、银河系....... 一切不都像圆一样循环吗？”

한국어