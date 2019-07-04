下半年经济条件更加困难，政策却依然如故. July. 04, 2019 07:41. . 韩国政府3日召开了由副总理兼企划财政部长官洪楠基主持的经济活力对策会议，发表了以提高经济活力、改善体质、加强包容性为3大推进方向为需小内容的今年下半年经济政策方向。 首先，政府认为下半年围绕韩国经济的条件非常困难。会议指出，在全球工业生产及制造业经济快速下滑的情况下，中美贸易矛盾有可能长期存在。特别是作为韩国主要出口产品的半导体的国际价格正在迅速下降，短期内恢复的前景也不容乐观。 政府认为，在产业结构上革新也被推迟，可能会导致潜在增长力下降，并将今年年初提出的2019年经济增长率预测值从2.6%∼2.7%下调至2.4%∼2.5%。如果日本的经济报复措施导致今年下半年韩国半导体显示器等相关产品的生产与出口出现差池，增长率有可能比政府的预测值还要低。执政党、政府、青瓦台当天另行召开会议表示，今后每年将投入1万亿韩元开发半导体零部件和材料装备，但似乎还不足以解决眼前的燃眉之急。 从政府发表的下半年经济政策方向来看，虽然判断经济会面临困难，但很难找到可以突破这一局面的具体对策。提出的主要对策是修改租税特例限制法，将一年内大企业的生产性提高设施投资税额控除率从1%扩大到2%，但本来就萎缩的企业是否会被这一程度的优惠吸引而进行投资，还是个疑问。政府还表示，如果废弃旧车购买新车，将把个别消费税从5%下调到1.5%，对拉动内需做出贡献，虽然聊胜于无，但这是无济于事的“杯水车薪”。很难期待通过这种程度的对策，给迅速消沉的韩国经济注入活力，强化经济体质。 经济状况一天比一天紧迫，如果国内外情况更加严峻，就应该出台相应的特别对策。例如，公有经济等新产业或保健、医疗等服务产业存在阻碍企业前进的各种规定，就应该从中出台能在现场感到痛快的看得见的革新政策。还要表现出纠正无所不能的大企业工会暴力惯行的强烈意志。如果只有以暂时减免税金或通过补贴增加短期工作岗位的方式，今年下半年的经济也难以抱有期待。

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