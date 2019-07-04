为保守派担心. July. 04, 2019 07:41. by 申然琇 ysshin@donga.com. 每到周末，光化门十字街头都会因集会和示威而苦恼。由于媒体的特殊性，周末也经常工作，由于对着麦克风发脾气的声音和喇叭轰鸣的歌声，已经到了患上神经衰弱的地步。 在民主社会，进行示威和自我主张是很自然的事情。然而，示威者寥寥无几，却通过提高音箱输出，甚至摇动玻璃窗，甚至使用“干掉○○○”等憎恨的语言，让人大皱眉头。真心希望能把和家人或朋友一起享受周末闲暇和文化演出的光化门还给市民。 光华门之前虽然举行过各种集会，但最近周末大多由自称“保守派”的太极旗部队占领。“驱逐文在寅，救出朴槿惠总统”是经常听到的口号。我们共和党共同代表赵元镇（音）等经常作为演讲者登场。 难道只有我们共和党吗？虽然第一在野党自由韩国党也自称是保守派，但从最近的行动来看，让人产生他们“真的是保守派吗”的想法。不仅主张朝鲜军队介入了5·18民主化运动，还有议员公布了本属外交秘密的韩美首脑通话内容。党代表因为夸耀儿子在大企业找到了工作而被批判为“零共鸣能力”，后来他又说，“提高了资历的说法是谎言，降低了资历的说法不是谎言”，这又是什么诡辩呢？ 问题是，这些并不像是单纯的口误。令人怀疑他们是否缺乏保守派的内容和哲学本身。自朴正熙政府以后，创造高速增长神话的韩国保守派，在低增长时代失去了认同感。李明博政府初期高喊“亲商”，后半期则转向亲庶民和共同发展，朴槿惠政府从一开始就承诺经济民主化。反共亲美主义曾是韩国保守派的特征，当奇异的美国总统特朗普出现，向独裁者金正恩喊出“my friend（我的朋友）”的口号时，在外交安保上也迷失了方向。 什么是保守？据有“保守主义之父”之称的1700年代英国政治家埃德蒙·伯克的理论，保守与其说是特定的理念体系，不如说更接近于对生活和社会的态度。如果进步要以人类对理性的信心为基础，通过改革来建设理想社会，保守则是承认人的局限性，尊重传统，谨慎改革。保守派还反对滥用政治权力，支持个人自由和有秩序的民主。无论是自由韩国党，还是声称改革保守的正未来党，乃至韩国的保守势力是否真的表现出了这样的美德，值得我们回顾。 保守和进步应该实现均衡。历史告诉我们，声称要用人民的力量建设地上乐园的共产主义革命，像中国的文化大革命和现在的朝鲜一样，使多少人陷入了地狱。努力用人类的力量改善社会矛盾的进步势力固然需要，但保守势力警惕人为改造产生的副作用的作用也很重要。 但是如果因此拒绝跟随时代的变化，那就不是保守，而是守旧。就像韩国的进步应该与追随朝鲜体制或社会主义革命论隔绝一样，韩国的保守势力应该与拥护过去军事独裁政权的极端主义或垄断国政的势力断绝关系。 自由韩国党开始了“2020经济大转换项目”。据说，将邀请大批专家参与，出台政策代替文在寅政府失误的经济政策。希望这不是针对明年国会议员选举的一次性工程，而是重新树立保守的价值，拿出激活转换期韩国经济的实质性对策。希望不要局限于经济，对外交安保、教育、社会福利等也发表具有说服力的方案。

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