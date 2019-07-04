“柳贤振是MLB国家联盟最优秀的投手”，在与圣地亚哥队的比赛中力争实现赛季第10胜. July. 04, 2019 07:42. by 金培中 wanted@donga.com. “为什么不是(亚利桑那响尾蛇队的王牌投手)杰克•格林基，而是柳贤振？” 在3日与亚利桑那响尾蛇队的比赛之前，洛杉矶道奇队主教练大卫•罗伯茨被记者问及有关全明星赛首发的问题。将以国家联盟(NL)全明星队主教练的身份参加全明星赛的他表示，“这是一个轻松的决定。柳贤振整个赛季(上半赛季)都是国家联盟(NL)的最佳投手。” 虽然柳贤振在平均责任失分领域在美国职棒大联盟(MLB)所有球员中排名第一(1.83)，但是最近没有赢得胜利，所以记者提出了这样的问题。 在赛季揭幕战中输给柳贤振的格林基，不知不觉间以9胜3负、平均责任失分2.90的成绩紧追柳贤振(9胜2负)。这也是柳贤振“上半赛季第10胜”变得重要的原因。 柳贤振将在5日上午与圣地亚哥教士队的主场比赛中，完成自己上半赛季最后一次出场。 虽然在最近出场的上月29日与科罗拉多洛基山队的比赛中，在4局内失7分，丢了面子，但前景非常光明。因为他在本赛季的主场比赛中取得6胜无败、平均责任失分0.94的成绩，表现接近完美。 柳贤振与圣地亚哥队共交手过10次，取得了7胜1负、平均责任失分2.26的成绩。与对阵同赛区的旧金山队(17场比赛6胜6负、平均失分2.79)、亚利桑那队(15场比赛5胜3负、平均失分3.30)等相比，成绩要好很多。 道奇队的注意力也比任何时候都集中。3日，在比赛第9回合末2人出局的情况下，球队连续5次四坏球上垒，以5比4反败为胜，战胜了亚利桑那队。 当天，柳贤振的妻子裴智贤担任比赛的开球者，为球队带来了胜利。 如果柳贤振能在与圣地亚哥队的比赛中能够凭借好投表现取得胜利，那么他就可以戴上进军MLB后的首枚上半赛季“十胜衔章”，轻松登上全明星赛的首发投手踏板。

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