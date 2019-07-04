性能和燃油经济性提高，尾气排放减少，现代汽车将通过CVVD革新技术完成“引擎革命”. July. 04, 2019 07:44. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 现代•起亚汽车运用革新技术开发出了可以同时抓住“强大动力”和“高燃油经济性”两只兔子的新型发动机(引擎)。 3日，现代•起亚汽车在京畿道高阳市举行的新技术媒体说明会上表示，将在世界上首次开发出“连续可变气门正时系统(Continuously Variable Valve Duration，CVVD)”技术，并应用于量产汽车。 CVVD技术可以调整发动机吸气阀开启和关闭的时间。其最大优点是优化了吸气阀打开的时间，控制了流入气缸的空气量，同时很好地排出了尾气。现有发动机的阀门开启速度和阀门关闭速度相同，以吸收空气。但现代汽车解释说，如果采用CVVD技术，可以调节其速度，因此能起到性能提高4%、燃油经济性提高5%、尾气排放减少12%的效果。 现代•起亚汽车当天首次公开了采用CVVD技术的“智能STREAM G1.6 T-GDi”发动机。该发动机采用排气量为1598cc的4缸汽油涡轮增压发动机，最大功率180马力，最大扭矩27.0kgf•m，性能十分出色。另外，还在国内首次采用了“低压尾气再循环系统(LP EGR)”，该系统能将发动机中燃烧的部分尾气通过引擎重新循环，有助于改善燃油经济性。 现代汽车计划以暂定于下半年推出的新型索纳塔涡轮发动机为开端，依次搭载高性能涡轮增压发动机。现代•起亚汽车研究开发本部长(社长)阿尔伯特•比尔曼(音)表示：“世界最早的CVVD技术将成为强化动力系统领域竞争力的好契机。计划持续开发能够改变汽车产业模式的尖端技术。”

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