美国：“韩美同盟是印度太平洋战略的关键”. July. 04, 2019 07:43. by 文炳基记者、常驻华盛顿记者 李正恩 weappon@donga.com,lightee@donga.com. 美国国务院2日（当地时间）发布了美国总统特朗普访问韩国的说明资料，表示“韩美首脑重申，强有力的韩美同盟是印度太平洋地区和平与安全的‘关键’（linchpin）”。这是美国首次将韩美同盟定义为印度太平洋战略的“关键”。 美国国务院在当天的说明资料中称，特朗普总统访韩的成果是访问非军事区等同朝鲜国务委员会委员长金正恩的会谈，然后是“深化印度太平洋战略合作”。国务院补充说：“特朗普总统和文在寅总统探索了深化美国对印度太平洋战略和韩国新南方政策的合作的方案”，“在数字网络安全和海上执法力量构建等方面为加强支援而进行的有意义的合作，将进一步巩固韩美同盟。”也就是说，虽然没有明确指出，但事实上已经就反华为战线和南中国海航行自由原则等进行了讨论。 特朗普政府通常把韩美同盟称为“韩半岛和地区和平的关键”。因此有分析认为，文在寅在此次韩美首脑会谈上可能对印度太平洋战略合作表现出转变态度。 一直以来，韩国政府考虑到中国而对特朗普政府的印度太平洋战略保持距离，但此次转为合作基调，不仅是因为韩半岛无核化问题，而且还是因为日本的经济报复，使需要与美国合作的必要性加大。国务院还表示：“韩美就情报共享、高层政策磋商和联合演习等与日本进行韩美日三方安保合作达成了协议。” 另据报道，青瓦台高级官员3日表示，特朗普总统越境时，曾问文在寅总统“可以越过军事分界线吗”，文在寅总统说：“（与朝鲜国务委员会委员长金正恩）握手后携手跨过去就没事。”该相关人士表示：“金正恩委员长握着文在寅总统的手表示感谢”，“双方还进行了一段时间的对话”。该人士同时表示，“对话内容比表示感谢更为重要”，但没有透露对话内容。

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