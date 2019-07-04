“捐赠是祝福”，承诺向KAIST捐赠100亿韩元规模不动产的夫妇. July. 04, 2019 07:43. by 池明勳 mhjee@donga.com. 韩国林肯协会理事长郭城炫(74岁，音译下同)和IIPAC调解仲裁中心会长金哲浩(69岁)夫妇承诺向KAIST(韩国科学技术院)捐赠100亿韩元规模的不动产。 据KAIST3日透露，当天在大田总院举行的学校发展基金签约仪式上，郭理事长夫妇决定将京畿道城南市盆唐区亭子洞约33万平方米(10万坪)的土地捐赠给学校。学校方面称，虽然该土地属于保全绿地，但离盆唐首尔大学医院很近，而且可以开发一部分，因此推算出该土地的价值在100亿韩元以上。 郭理事长从2003年去世的父亲前大韩律师协会会长郭明德和今年5月去世的母亲前大洋产业开发代表韩子英那里继承了这块土地。据悉，郭理事长的父亲在几十年前虽然认为这块地没什么大用途，但在听说农夫们“为了子女的教育急需用钱”的困难处境后，便购买了这块土地。郭理事长在当天的约定仪式上表示：“在考虑从长远的角度回报社会的方法后，最终决定捐赠。希望KAIST成长为创造全球价值的世界性大学。” 郭理事长毕业于梨花女子大学音乐学院后，在美国西北大学获得了法学硕士学位。她对美国第16届总统亚伯拉罕•林肯所秉承的“对任何人不怀恶意，对一切人宽大仁爱；坚持正义”的精神有同感，于2017年4月成立了韩国林肯协会。郭理事长通过林肯协会起到调节矛盾和纷争，传播宽容与和解价值的“求心体”作用。 丈夫金会长毕业于首尔大学外交系和美国哥伦比亚大学法学院，目前担任律师。他还担任过KAIST知识研究生院责任教授和法律顾问等职务。金会长说：“我们这次捐出土地并不是捐赠，而是(能够做好事的)祝福。”KAIST总长申成澈在签约仪式表示：“将在得到捐赠的地皮上建立教育和研究、技术工程化融合的‘三重螺旋形企业家精神大学’校园，将其打造成第4次工业革命时代希望的前哨基地。”

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