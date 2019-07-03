韩日反自由贸易矛盾，因政治外交斗争牺牲经济. July. 03, 2019 07:49. . 日本首相安倍晋三昨天就对韩国的出口限制表示：“这是对根据国家和国家信赖关系所采取的措施的修正。”事实上承认了，这是因为韩国大法院的强制征用判决损害了信赖关系而推出的报复措施。同时，对于韩国政府向世界贸易组织提起诉讼的方针，他表示：“（限制出口措施）符合世贸组织规则。与自由贸易无关。”文在寅总统没有提及这个问题。 日本虽然把“损害信赖关系”作为限制出口的理由，但在说明中却前后矛盾，声称并没有采取报复措施，而是解释说“为了安全的出口管理”。虽然日本就外交事件采取了经济上报复应对的卑劣方式，但意识到向世贸组织提起诉讼，表面上狡辩说这不是报复措施。不仅如此，日本还在扩大限制品种、提高关税、限制发放签证等追加报复措施。虽然日本国内也有人担心韩日矛盾的最终胜利者会是中国，但安倍首相似乎亲自出面鼓励决战。 韩国政府的应对过于安逸无力。虽然日本早就预告了经济报复，但考虑到对日本经济也是打击，认为实行的可能性很小，所以没有准备相应的对策。目前，我国企业的悲鸣之声越来越大，但政府唯一的对应措施是向世贸组织起诉，但到最终判决为止，需要两年多的时间，其实效性令人怀疑。有人提出的另一个对策是限制韩国国民赴日旅游，但这一方案只会使韩日关系陷入无法挽回的局面。 问题是，为了解决走向如此极端的矛盾，外交渠道处于瘫痪状态。此前韩国政府一直对韩日外交置之不理，声称“政府不能介入大法院的判决”。日本也拿有争议的韩日基本条约反驳称“违反了国际法”。这是因为，韩日一边说“让我们展望未来而不是过去”，一边又互不相视，只是盯着国内的支持层。大法院就强制征用作出判决后，又经历了东部海上日本巡逻机等事件，韩日两国撇开外交，展开了自尊心为主的感情之争。特别是几乎明目张胆地煽动反韩情绪的安倍政府，现在把无辜的经济当作牺牲品。韩日都是以自由贸易为基础，实现今天经济增长的代表性国家。在这样的国家之间，出现正面违反自由贸易的政治目的的“经济逼迫”行为，实在是令人羞愧。韩日双方都意识到国内政治和支持层舆论的“感情应对”，只会受到国际社会的嘲笑，是严重危害国家利益的自害行为。哪怕从现在开始，也应该为寻求冷静和解决方案而进行真诚的外交努力。

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