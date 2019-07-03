美洲杯半决赛上演宿命对决，巴西、阿根廷谁能进军最后的决赛？. July. 03, 2019 07:49. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 巴西经历的“贝洛奥里藏特悲剧”和超级明星里奥内尔•梅西(32岁•阿根廷)的“重大赛事残酷史”。两者中的一个将再次面临重复的命运。 南美足球的最大竞争对手巴西和阿根廷将于3日上午9时30分(韩国时间)在巴西贝洛奥里藏特体育场举行的2019美洲杯(南美足球锦标赛)半决赛中狭路相逢。 2014年巴西世界杯当时，在贝洛奥里藏特体育场举行的半决赛中，巴西队以1比7惨败给德国队(最终的冠军)。愤怒的球迷在赛后焚烧巴西国旗，甚至在市内各地发动暴力事件，这场比赛被称为“贝洛奥里藏特悲剧”。今年的美洲杯东道主也像5年前一样是巴西。而且半决赛的地点也恰好是贝洛奥里藏特体育场。巴西的王牌球员内马尔(27岁)无法参加半决赛的情况再次出现。内马尔在巴西世界杯时在四分之一决赛中腰部受伤，未能参加半决赛，今年他在大赛开始前脚踝受伤，提前被排除在球员参赛名单之外。 巴西决心不再重蹈覆辙。35岁的后卫队长蒂亚戈•席尔瓦说：“我们不能继续回忆过去的糟糕记忆。对手不是德国队，而是阿根廷队。我们必须集中精力防住世界最佳球员梅西。” 对于巴西“头号警戒对象”梅西来说，美洲杯是一项多次受挫的赛事。目前已5次获得足球界最高权威奖项“金球奖”的梅西，在成人舞台上未能获得重大赛事(世界杯、美洲杯)冠军头衔。值得一提的是，在美洲杯上，阿根廷队在2007、2015、2016年大赛都遗憾止步于亚军。 在本届美洲杯上，梅西受到对方防守队员的集中牵制，只进了1球。西班牙日刊《马卡报》报道说：“巴西球迷嘲笑梅西说‘梅西有参加比赛吗？ ’‘梅西只有在巴塞罗那俱乐部才踢得好’”。梅西平静地接受了这样的批评。他说：“我承认，我至今还没有发挥出最佳水平。”不知不觉中，年过三十的梅西决心这次一定要捧起重大赛事的冠军奖杯。他说：“单场决胜负的比赛结果谁也无法预测。阿根廷队越往后打比赛，作为球队整体变得越强大。” 从赛事八强的球队数据来看，巴西队在进攻和防守上都领先于阿根廷队。 巴西队在攻入8球的同时没有出现一粒失球。“桑巴足球”巴西队以华丽的个人技术为基础，攻击力是该队的优势，但本届杯赛以中后卫席尔瓦为中心，稳固的防守能力也令人刮目相看。相反，阿根廷队在8强赛中攻入5球，失3球，表现较为平淡。KBS解说员韩俊熙(音)表示：“巴西队在整体实力上占据优势。灵活利用两条边路的巴西队的进攻和稳固防守后展开反击的阿根廷队的战术将产生激烈碰撞。对阿根廷队来说，梅西等锋线球员必须积极进攻巴西队的后场防守空间，才能破门得分。”

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