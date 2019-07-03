“达美航空公司出面应对大韩航空的白骑士事件与美安全战略有关”. July. 03, 2019 07:49. by 卞钟国记者 bjk@donga.com. 美国达美航空公司成为与本土私募基金KEGCI（韩国公司治理改善基金）争夺经营权的韩进集团的“白骑士”，有分析认为，美国的军事安保战略实际上产生了影响。达美航空6月21日收购韩进集团的控股公司韩进大韩航空4.3%的股份，事实上站在了韩进集团总裁赵元泰的一边。 2日，国会国防委员会多名相关人士表示：“国防专家和美军相关人士对KCGI和国民养老金对大韩航空的攻击深感忧虑”，“因为大韩航空不仅仅是航空公司，它同时也是负责美军军用飞机整备的军工企业”。这种分析认为，韩进集团和KCGI之间的矛盾不是单纯的经营权之争，而是要从国际政治学的观点来看待。 大韩航空从1978年开始在负责飞机整备事业（MRO）的航空宇宙事业部开始了美军军用飞机整备事业。大韩航空不仅负责美国空军战斗机F-15、F-16、A-10、C-130，还负责CH-47、UH-60等美军直升机的整备工作。据防卫产业界透露，大韩航空负责亚太地区美军飞机及直升机维修数量的约60%。今年2月由美国隐形战斗机F-35维修企业组成的联盟“TEAM ROK”中也包括大韩航空。对于美军来说，大韩航空也是共同执行安保战略的战略伙伴。 美国6月1日还发表了《印度太平洋战略报告》。这里为了牵制对安保构成威胁的中国和朝鲜，强调了强化与韩国、日本、澳大利亚等盟国及地区伙伴的网络及合作。专家们推测，地区合作伙伴之一的大韩航空公司也被纳入加强合作的对象中。 分析认为：KCGI此前表示将分离大韩航空的航空宇宙事业部，这也是造成不安的原因。KCGI方面1月在题为《回到国民怀抱的韩进》的117页报告中表示：“如果将航空宇宙事业部分离出去，可期待对大韩航空的贷款改善产生巨大效果。”这是在公开表明，如果KCGI掌握经营权，就可以将MRO部门分离出来。对此，一名国防专家表示：“宣称把数十年来作为美军维修伙伴的大韩航空的MRO领域分离出来，这会向美国传达什么样的信息呢？” 韩国国防专家认为，达美航空获得韩进大韩航空股份，消除了美国在亚太地区安全战略上的不确定性。 达美航空方面对这种解释明确划清界限。达美航空方面在接受本报电子邮件采访时，在被问及“这次投资是否属于美国安全战略层面的投资”时回答称：“我们是私营企业。绝对没有与美国政府进行过磋商。”“此次确保股份是为了加强与大韩航空的长期合作伙伴关系和增进消费者的利益。”

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