“BTS后起之秀诞生只是时间问题，但必须保持韩国独有的魅力”. July. 03, 2019 07:50. by 金起允记者 pep@donga.com. “‘你知道K-POP吗’的时代现在已经结束了。” 在美国，只要是听过K-POP的人都知道的K-POP专栏作家杰夫•本杰明(30岁)来到了韩国。他从2010年初开始在美国《Billboard》、《福布斯》、《纽约时报》等媒体上发表专栏文章，宣传了PSY、防弹少年团(BTS)等韩国歌手的魅力。记者2日在首尔一家酒店见到了从上月30日开始参加为期三天的“文化沟通论坛(CCF)2019”的他。由韩国形象交流研究院(CICI•代表崔正和 韩国外国语大学教授)和文化体育观光部、海外文化宣传院、外交部等联合主办的CCF是世界文化界领袖们体验韩国文化，宣传本国文化的活动。他首先谈起了上个月在法国举行的“国际音乐产业研讨会(Midem)”。 “要解释K-POP是什么，BTS是谁的时代已经过去了。 聚集在法国会议场的世界人们现在更加好奇如何学习和利用K-POP。” 出生于美国芝加哥，2015年首次访问韩国的他与韩国流行音乐结缘的契机是什么呢？ “母亲从把我放在婴儿车里开始，就经常给我听便携式收音机里播放的世界各国的音乐。虽然不太懂歌词，但是我相信音乐中有一种连接的力量。有一天，在Youtube上出现了K-POP，我感受到了它的力量。” 本杰明从很久以前开始就喜欢并主张称其为是一种“魅力音乐”的K-POP现在已经成为一个音乐群。他认为K-POP卖座原因的是信息、创意、真诚。 “我认为主要表现了歌手作为青年、学生、韩国人所经历的人性化、普遍的样子，同时真诚地传递了社会信息。通过Youtube和媒体，实现了用干练的时尚和表演来表现这一点的创意。” 他驾轻就熟地背诵K-POP歌手的谱系，“BTS后起之秀的诞生只是时间问题”。但他同时强调称，必须保持韩国独有的魅力。” “我认为Wonder Girls进军美国失败是因为模仿了强调性感和未来感一面的美国形象。NCT 127、BLACKPINK、ITZY等众多歌手都具有‘后BTS’的潜力，希望不要忘记世界对韩国认同感的狂热这一点。”

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