涉嫌向北韩转运炼油产品的2艘船舶被释放. July. 03, 2019 07:50. by 申나리 journari@donga.com. 涉嫌通过联合国安全理事会(安理会)禁止的“船舶间转运”将炼油产品交给朝鲜(北韩)船舶的2艘被扣留在韩国的船舶被释放。以违反联合国对朝制裁决议的嫌疑被扣留的船舶的处理过程结束尚属首次。 韩国外交部2日表示，联合国安理会下属的对朝制裁委员会1日(当地时间)接受了韩国政府提出的解除两艘违反对朝制裁船只的扣留要求。这是在船主承诺不再参与非法转运之后采取的措施。此次被释放的船舶是2017年11月24日开始被扣留在全南丽水港的香港籍船只“方向永嘉号”和从去年9月4日开始被扣留在釜山港的韩国船舶“P Pioneer号”。 “方向永嘉号”涉嫌于2017年10月向朝鲜籍船只“三正2号”运输600吨炼油产品，是韩国政府以违反联合国对朝制裁为根据首次采取扣留措施的船舶。而“P Pioneer号”是第一艘因涉嫌违反对朝制裁而被扣留的韩国籍船舶。 根据2017年通过的联合国安理会第2397号决议(第9项)，会员国因违反制裁嫌疑而被扣留的船舶，自扣留之日起6个月后，可以向对朝制裁委员会提出要求，如果得到批准，可以放行船只。

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