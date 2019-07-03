文在寅：“板门店朝美首脑会晤，事实上已结束敌对关系”. July. 03, 2019 07:51. by 文炳基记者 weappon@donga.com. 文在寅总统2日表示：“虽然朝美没有继南北之后在文件上签名，但可以说，已经用事实上的行动宣布结束敌对关系，正式开始新的和平时代。”这表明，文在寅把6月30日在板门店举行的第三次朝美首脑会谈评价为事实上的终战宣言，并表现出了对寻找解决陷于胶着的无核化对话的突破口的期待。 文在寅总统当天在青瓦台主持国务会议时表示：“美国首脑没有采取特别的警卫措施，而是在朝鲜首脑的引导下越过军事分界线踏上了朝鲜的土地。同一时间同一地点，南北美首脑举行了三方会晤。” 文在寅还表示：“我相信，在今后举行的朝美对话中，只要经常想起这一事实，并铭记其意义，把它作为对话的基础，就一定会结出丰硕的成果。”分析认为，这是在评价美国总统特朗普的板门店访问事实上是“宣布结束敌对关系”，同时强调在本月中旬举行的工作磋商中，朝美应以比过去更加灵活的方式接近。 但有人指出，特朗普总统反复强调“全面、正确的协议”等，即使举行工作磋商，在困难重重的情况下，这也许是过早地作出了乐观的评价。 特别是文在寅总统表示：“也有了机会（向特朗普总统）解释，赫然在眼前的开城工业园区给韩朝经济和我们的安保所带来的积极效果”，“特朗普总统对韩国在安保与和平方面的迫切性表示同感”。接着，他还表示：“就像我平时经常强调的那样，我想再次强调南北关系的改善和朝美对话的进展是相互之间良性互动的事实。” 此番言论是在凸显，他极力说服特朗普总统改善南北关系有助于无核化对话的事实。 文在寅总统表示，“为了解决重大的局面，需要超越常识的想象力”，要求积极应对改善韩朝关系等问题。

한국어