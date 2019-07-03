安倍出面的经济报复，韩日外交渠道完全不通. July. 03, 2019 07:51. by 韩相俊记者、常驻东京记者 朴亨俊 alwaysj@donga.com,. 韩日关系正渐渐陷入更深的泥潭。提出经济报复措施的日本首相安倍晋三也亲自出面主张限制措施的正当性。文在寅总统为了阻止战争扩大，回避针锋相对，但青瓦台的苦恼是没有明确的解决方法。 安倍2日在接受《读卖新闻》采访时就日本政府最近公布的限制出口措施表示：“日本认为，所有措施都必须与世界贸易组织保持一致。这与自由贸易无关。”针对韩国政府就日本的经济报复准备向世界贸易组织起诉为筹码，日方再次进行了反驳。安倍还表示：“这是为了修正一直根据国家信赖关系实行的措施。”《读卖新闻》就此援引日本政府高层官员的话报道说：“这还没有结束。”这意味着日方正在研究进一步的对抗措施。 青瓦台表示“每句话都小心翼翼”，连续两天克制针锋相对。因为如果文在寅总统和青瓦台加入，事态可能会进一步扩大。青瓦台相关人士表示：“决定由作为主管部门的产业通商资源部暂时负责应对”，“日本的措施考虑到21日举行的参议院选举，因此将密切关注选举之后的动向。” 问题是解决两国矛盾的最低限度的外交渠道无法启动。执政圈相关人士表示：“目前韩日关系处于‘外交真空’状态，既没有首脑间的会面，也没有工作人员间的协调”，“矛盾的长期化对韩日来说都是不可取的，因此无论如何都有必要建立对话渠道。”

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