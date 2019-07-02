阿根廷副总统米切蒂：“亲自来这里学习韩国的残疾人雇佣政策”. July. 02, 2019 07:29. by 宋慧美记者 1am@donga.com. 今年3月下旬，阿根廷副总统加布里埃拉•米切蒂对韩国进行了非正式访问。她因交通事故下半身残疾，只能依靠轮椅，但2015年当选为副总统，是一位具有传奇色彩的人物。副总统米切蒂同月25日在首尔中区乐天酒店会见了韩国残疾人雇佣公团理事长赵宗兰。1990年作为雇佣劳动部下属机关成立的该公团负责执行残疾人雇佣政策。 据说，米切蒂副总统一见到赵理事长就对残疾人义务雇佣制表现出浓厚的兴趣，并提出了很多问题。阿根廷于2003年引入了残疾人义务雇佣制度，但认为还有很长的路要走。据悉，她之所以采取非正式访问形式，是因为她希望尽量减少占用时间的正式礼仪和程序，而是想在短暂的访韩期间了解韩国残疾人雇用政策的核心。 1991年实行的残疾人义务雇佣制度是指，国家和地方自治团体、50名以上职员的公共机关及民间企业，在全体职员中雇佣一定比率(分别为3.4%和3.1%)以上的残疾人，如果不履行这些义务，就要交纳负担金。 从2008年开始，实行了子公司型残疾人标准工作场所制度。这是一种如果设立将30%以上的职员雇佣残疾人的子公司，那么就视为母公司雇佣残疾人的制度。政府给每个标准事业场最多支援10亿韩元。 雇佣部相关人士表示：“我国在实行残疾人义务雇佣制之前，实际上也完全没有残疾人雇佣政策。残疾人义务雇佣制正是残疾人雇佣政策的起点。” 韩国的残疾人义务雇佣制实行时间比德国(1919年)、英国(1944年)、日本(1960年)等发达国家晚了很多。但是实施30年后的现在，残疾人雇佣率从1991年的0.43%增加到去年的2.85%，增加了6.6倍。实际上，以2017年为基准，韩国可生产人口(15~64岁)的残疾人雇佣率为49.2%，高于经济合作与发展组织(OECD)的平均值47.6%。 得益于这些成果，不仅是阿根廷，法国、澳大利亚、俄罗斯政府有关人士也接连访问韩国，学习残疾人雇用政策。赵理事长应米切蒂副总统的邀请，于上月6~8日在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的世界残疾人峰会上发表了题为《为构建包容性的劳动市场的韩国残疾人雇佣政策推进方向》的主题演讲。 韩国政府和公团认为，这些成果并不是仅通过残疾人义务雇佣制就能取得的。将企业价值放在社会贡献、社会价值上的企业正在增加，这也是不亚于义务雇佣制的原动力。赵理事长表示：“随着强调社会价值经营，企业对雇佣残疾人的认识正在发生积极的变化。我向米切蒂副总统建议，政府和企业必须两人三足同时发力，才能改善残疾人雇佣现状。”

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