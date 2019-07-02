“韩国怪物”柳贤振成MLB全明星赛首发韩国第一人. July. 02, 2019 07:29. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 2006年韩国职业棒球(KBO)全明星赛。 担任西军主教练的韩华队主教练金寅植(72岁)让当时自己球队中一名高中毕业的新人投手作为教练推荐选手参加了全明星赛。但并不存在“包庇自家人”的争议。绰号是当年夏天观众人数突破1000万的奉俊昊导演的新片名(《汉江怪物》)的该选手(“韩国怪物”)，在他出道3个月后就在多胜(11胜)、平均责任失分(2.26)和脱三振(123个)领域都占据的头名位置，支配了KBO联赛。 以19岁的年龄首次受邀参加“明星们的舞台”的柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)现在在美国职业棒球大联盟(MLB)全明星赛上也成为了媒体关注的焦点。在1日公布的美国职业棒球大联盟全明星赛参赛投手名单中，柳贤振与队友克莱顿•克肖(31岁)、沃克•比勒(25岁)一同入选。 而且首发出场已是板上钉钉的事。担任国家联盟全明星赛主教练的洛杉矶道奇队主教练大卫•罗伯茨1日接受采访时表示：“预计柳贤振将担任首发投手。”此后，道奇俱乐部在官方推特上刊登了题为《你的国家联盟全明星赛首发投手》的照片，预示着柳贤振将首发出场。柳贤振表示：“在全明星赛上首发出场是莫大的光荣。度过了无法用语言表达的幸福的上半赛季。我幸运地得到了队友们的帮助。” 全明星赛首发投手的位置将由在相应赛季上半赛季取得最佳成绩的投手来担任。去年首发出场的马克斯•舍泽(35岁)在上半赛季展现出了12胜5负、平均责任失分2.41的压倒性样子。柳贤振在本赛季出战的16场比赛中取得了9胜2负、平均责任失分1.83的成绩。目前他是两大联赛唯一一名保持1分多平均责任失分的选手，出垒率(WHIP)也最低，只有0.90。mlb.com公开了全明星赛的球员名单，并表示：“柳贤振在本赛季第15次首发出场之前，没有让对方得到过2分以上的平均责任失分。在此期间，四坏球上垒只让出了6个。他是第一个获得MLB全明星赛首发出场机会的韩国人。” 作为韩国人，朴赞浩(46岁)和金炳贤(40岁)分别在2001年和2002年全明星赛上担任投手。投手出场顺序分别是第二、第七位。 在野手方面，去年的秋信守(37岁)是唯一一位参加全明星赛的选手。在柳贤振之前，以先发身份出场的东洋人投手是1995年的野茂英雄(51岁•当时效力于洛杉矶道奇队)。以身体向后大幅旋转的旋转投球“”为标志的野茂英雄在出道赛季的1995年取得了13胜6负、平均责任失分2.54、236个脱三的成绩，成为国家联盟新人王和脱三振王。 今年的美国职业棒球大联盟全明星赛将于10日在克利夫兰队的主场美国俄亥俄州的渐进球场举行。柳贤振计划在5日与圣地亚哥教士队的主场比赛中，完成上半赛季最后一次出场。休息4天后参加全明星赛，因此在休息期间调整状态不会有困难。柳贤振表示：“全明星赛比赛日本来就是投球的日子。我会以(在全明星赛上)进行投球热身的感觉来调整状态。”

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