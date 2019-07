《蜘蛛侠:英雄远征》2日上映,天真烂漫的超级英雄 名不虚传的蛛网动作戏. July. 02, 2019 07:29. by 申圭鎭 newjin@donga.com. ※这篇报道涉及电影《复仇者联盟:终局之战》和《蜘蛛侠:英雄远征》的剧透。 还有比这更天真烂漫的超级英雄吗? 将于2日上映的《蜘蛛侠:英雄远征》的彼得•帕克(汤姆•赫兰德饰)登场时对《美国队长:内战》(2016年)中嘟嘟囔囔的超级英雄们说“大家好吗?”的样子就此如此, 与灭霸的战斗后,消失5年的人们回来了,但世界依然一片混乱。回归日常生活的帕克,在和朋友一起去的欧洲之旅中,将遭遇新的反派“元素众”。不过,对于仍处于十几岁年纪的蜘蛛侠来说,保卫地球这件事是“一个庞然大物级超级英雄要解决的问题”,而他的内心只关注单恋的朋友MJ(赞达亚•科尔曼)。 此次作品中,《复仇者联盟:终局之战》(2019年)中死亡的“钢铁侠”托尼•斯塔克(罗伯特•唐尼)的影子依然很浓。但是比起忧郁,属于比较轻快的色调。剧初期,惠特尼•休斯顿的《I will always love you》与悼念他的照片一同出现,甚至引发了爆笑。 赫兰德1日参加来韩座谈会时也表示,“小罗伯特唐尼”留下的空缺很大。他说:“任何人都不无法取代钢铁侠。在拍摄这部电影时,我偶尔给罗伯特打电话,征求他的意见。” 赫兰德饰演的彼得-帕克是一个思维敏捷的青少年,并非传统意义上的“完美型”英雄,因此他与之前的蜘蛛侠系列划开了界线。山姆•雷米导演(2002~2007年)将帕克(托比•马奎尔)的忧郁放在了首位,马克•韦伯导演(2012~2014年)则突出了帕克(安德鲁•加菲尔德)调皮的一面。影片像少男少女电影一样描写了为钢铁侠的接班人位置而苦恼的蜘蛛侠的成长记。 “钢铁侠是亿万富翁,托尔是神,而蜘蛛侠是不完美也不成熟的超级英雄。从这个意义上来说,我觉得他代表了平凡的我们所有这些人。” 当然,作为《复仇者联盟:终局之战》之后MCU(漫威电影)系列的压轴大戏,影片显然缺乏重量感。如果期待像驰骋太空的惊奇队长(布丽•拉尔森饰)发射激光的规模的话,可能会令人失望。即便如此,整理系列的4套蜘蛛侠服装和在威尼斯、布拉格等美丽的城市展开的动作戏也足以吸引眼球。值得一提的是,他们用蜘蛛网与数百架无人机展开的伦敦战役,绝对只有蜘蛛侠才能做到。 一直是蜘蛛侠、蝙蝠侠等角色的热门候选人,此次首次以超级英雄身份出现电影的杰克•吉伦哈尔的存在感也令人刮目相看。他在影片中饰演“神秘客(Mysterio)”一角,演技堪比在《蜘蛛侠:英雄归来》中以鲜明立体的坏蛋形象而获得好评的“秃鹫”(迈克尔•基顿)。曾表示“没想到穿紧身衣服演戏这么有趣”的吉伦哈尔继参与奉俊昊导演的《玉子》(2016年)拍摄之后,第二次来到韩国。“来韩国之前,我和奉导演联系过,他用电子邮件向我推荐了饭店。我昨天在那里和汤姆共进了晚餐(笑)。”

