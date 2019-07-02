搬起石头砸韩日双方的脚，安倍政权的经济报复不合时宜. July. 02, 2019 07:30. . 日本政府昨天宣布，将从4日起加强对韩国出口电视机、智能手机所需的3种核心材料的限制。另外，日本政府还预告说，将把韩国排除在外汇管理法上的优惠制度“白色国家”名单。日本在提及此次措施的背景时表示，“（两国间的）信赖关系明显受损，（韩国）在二十国集团（G20）峰会之前没有就强制征用赔偿问题提出令人满意的解决方案”。 日本政府表示将限制出口的氟聚酰亚胺、抗蚀剂、高纯度氟化氢在世界市场上的占有率达到70%至90%，三星电子、SK海力士等企业将立刻受到冲击。曾有过相关设想的业界担心“日本瞄准了韩国的要害”。受中美贸易纠纷的影响，韩国6月出口比去年同期减少13.5%、出口连续7个月负增长，这种情况下，又出现了日本的变数。在半导体占韩国出口20%以上的情况下，韩国的出口产业也将遭受损失。韩国企业立即表示，“材料、零部件领域对日本的依存度很高，没有合适的应对方案”，感到非常为难。 但是，此次措施不仅对韩国，对日本也将造成巨大损失。从长期来看，出口限制会助长韩国企业“脱离日本”，从而导致日本失去稳定的出口市场。在同他国的矛盾中，日本恣意使用通商规则，这难免会受到自相矛盾的指责，因为日本在上周大阪二十国集团（G20）峰会上作为主席国通过了“自由贸易原则”。有人指出，安倍政权一直被怀疑利用“敲打韩国”来提高支持率，但考虑到定于21日举行的参议院选举，采取了拙劣的手段。 韩国政府也难免受到批评，认为政府顺应安倍政权不负责任的行为，对韩日关系的恶化置之不理。韩国政府昨天下午召开对策会议表示：“将向世贸组织起诉等，予以坚决应对。”但是，日本方面打出限制半导体必需的“氟化氢出口”这张牌至少是从今年年初开始的，从这一点来看，现在“加紧应对”的态度让人难以相信。韩国外交部长官康京和25日在国会说，“如果日本采取报复措施，韩国不能坐视不管”。相比无休止的“懦夫博弈”恶性循环，两国更应该通过战略性对话努力寻找改善关系的方法。

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