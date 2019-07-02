菲利浦斯的改革. July. 02, 2019 07:30. . 马其顿国王菲利浦斯二世是家中最小的儿子。父亲的王位本应由哥哥继承，老幺在少年时期被希腊城市特贝绑架为人质。当时，特贝击败斯巴达成为希腊的霸主。菲利浦斯在20岁的时候因哥哥战亡而即位成为国王。成为国王后，他将着手马其顿军队的改革。未来一代号令世人的无敌军队在他的手中得到了操练。 马其顿军队举起的长矛几乎是希腊军队普通步兵的两倍。长矛只能用双手把持。这样一来，就没有手拿盾了，于是把盾做小了挂在胳膊上。长矛威力巨大，但又重又难操作，只能选拔精兵中的精兵接受一年以上的高强度训练。菲利浦斯在培养“长矛兵”的同时，似乎也认识到了强军应该是什么样的兵，精锐兵应该是什么样的兵。他占领了马其顿的山区，把牧羊人招募成了士兵。他们战胜了严寒和酷暑，挺过了粗犷危险的宿营点和艰苦的行军。换句话说，他们是有着强烈成就欲的士兵。 凭借这支军队，菲利浦斯制伏了特贝，成为整个希腊的霸主。接着，他还准备远征波斯，但因被暗杀而结束了生命。他的儿子亚历山德罗斯继承父亲的军队，征服了波斯。 菲利浦斯的改革不是他独自构思的。在特贝当人质期间，他学会了特贝合练的新战术。其中有些是很久以前雅典、斯巴达的将军们发明的。菲利浦斯注意到，希腊人不了解新军队的价值，或者缺乏积极培养他们的意志。 虽然这是一句老话，但任何天才性发明都不会像从天而降一样在空白状态中诞生。在某种事物的诞生中，肯定有让它们产生的之前的东西。天才或革新家不是从无到有的造物主，而是最先看到某种事物的洞察者。

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