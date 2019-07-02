日本拔刀对韩国司法判决实施经济报复. July. 02, 2019 07:30. by 李新泉记者、常驻东京记者朴亨俊 iamsam@donga.com,. 日本政府正式宣布“出口限制”，规定日本企业向韩国出口制造半导体、电视机、智能手机所需的3种产品时，必须得到政府的许可。日本政府同时还决定，把韩国排除在出口可以转用于军事领域的尖端材料时免除许可的“白色国家”名单之外。 这是对韩国大法院去年10月要求赔偿日本帝国主义强制征用受害者的判决事实上的“经济报复”。 日本经济产业省1日上午发表了题为《关于修改对大韩民国出口管理运用》的资料，表示在向韩国出口电视机、智能手机和半导体零部件时将加强限制。由此，半导体生产必需材料氟聚酰亚胺（感光液）、高纯度氟化氢、最新智能手机常用的弹性有机发光二极管（OLED）。这样一来，日本企业要想向韩国出口这3种产品，每次都需要得到政府的许可和审查。审查不仅需要约90天，而且经过审查后将被判定为“不准”，出口之路可能被源头封锁。《读卖新闻》1日说，“日本政府的方针是基本上不批准出口，这将成为事实上的禁运”。 日本经产省还决定，从下月1日开始将韩国排除在“白色国家”之外。日本在安保上把友好国家规定为“白色国家”，并免除出口许可申请。“白色国家”目前有27个，韩国于2004年获得认定。如果被排除在“白色国家”之外，日本企业每次出口都要得到政府的许可。该计划听取一个月的意见后，从下月1日开始实行。 对于此次措施，经产省表示：“出口管理是以国际法信赖为基础构建的，但是目前日韩关系已经明显失去了信任。在二十国集团（G20）峰会之前，没有对征用工人（强制征用受害者）问题提出令人满意的解决方案，这一点也产生了影响”，“不是经产省自己判断，而是日本内阁全体决定采取这一措施”。经产省表示，征用问题是此次出台措施的直接原因之一。 外交部第一次官赵世永1日下午2时25分左右在首尔外交部大楼召见了日本驻韩大使长岭安政。据悉，政府反复强调，日本的这一决定是以韩国为目标的独断性决定，违背了公平自由的贸易秩序。 企业纷纷担心经济因政治问题受到负面影响。一名企业相关人士表示：“一整天都在召开没有对策的对策会议”，“对企业来说，只能希望政治问题得到解决，消除风险”。全国经济人联合会当天发表声明说：“两国自1965年建交以来不断扩大的合作型经济关系，可能会因日本政府限制出口的措施而遭到破坏。”

한국어