现代商船即将成为世界三大海运同盟之一的“THE Alliance”的正式会员. July. 02, 2019 07:30. by 周愛眞 jaj@donga.com. 韩国海洋水产部和现代商船有限公司1日共同宣布，现代商船将于明年4月以正式会员公司的身份加入世界三大海运同盟之一的“THE Alliance”。 THE Alliance是由德国的赫伯罗特、日本的One(日本三大航运企业合资公司Ocean Network Express)、中国台湾的阳明海运主导的海运同盟，现代商船是第4家加入该联盟的会员公司。这些船社的同盟期限是到2030年3月为止，正式会员现代商船可以得到10年稳定的船队运营保障。通过加入该联盟，现代商船有望改善费用结构，实现服务航线多元化。现代商船的加入，使THE Alliance在美洲和欧洲航线上占据了28%的市场份额。 现代商船成为海运同盟的正式会员公司是继过去新世界Alliance、G6 Alliance之后的第3个。受韩进海运破产等影响，2017年4月与2M Alliance结成了战略合作关系，但并不是该联盟的正式会员。与2M的合作预计将于明年3月结束。 现代商船表示：“去年9月成功订购20艘超大型集装箱船后，以此为跳板与3大海运同盟进行了加入协商，结果加入了提出最优条件的THE Alliance。” 海运业界期待，以此次入盟为基础，现代商船有望在全球市场上恢复信誉，明年下半年(7~12月)以后营业利润将大幅改善。韩国船主协会常务副会长金英武(音)评价称：“已经成功加入了海运同盟，这算是为国内海运业界的恢复奠定了基础。现在只要努力节约费用，在适当的运费上确保稳定的货物，经营就会得到改善。”

한국어