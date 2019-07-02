朝鲜《劳动新闻》：“板门店朝美会谈是惊人的事变”. July. 02, 2019 07:30. by 黃仁贊 hic@donga.com. 朝鲜媒体1日就美国总统特朗普与朝鲜国务委员会委员长金正恩在板门店举行会谈一事报道说：“这是创造（朝美间）前所未有的信任的惊人事变。”此次朝美首脑实行最小化礼宾和警卫，进行“闪电会晤”，《劳动新闻》对此本身赋与重大意义。 《劳动新闻》当天报道说：“根据特朗普总统的提议，（仅过一天）在板门店举行了历史性会面”，“1953年停战协定签署66年后，朝美两国最高首脑在曾经象征着分裂的板门店握手，上演了双方进行历史上首次握手的惊人现实。”对于特朗普总统的暂时越境，《劳动新闻》表示，这“记录了美国现任总统踏上朝鲜领土的历史性瞬间”，“这标志着在存在长期不信任、误解、矛盾和反目历史的板门店开始了和解与和平的新的历史”。 对于朝美首脑会谈，《劳动新闻》报道说：“进行了单独的交谈和会谈”，“为了在朝鲜半岛（韩半岛）非核化和朝美关系上打开新的突破口，决定重启建设性对话，积极推进”。这是在金正恩委员长在2月河内会谈无果而终受到冲击后，朝鲜正式告知朝鲜居民再次与美国进行无核化谈判。特别是，朝鲜媒体还破例确认了外相李勇浩和美国国务卿迈克·蓬佩奥陪同出席当天的会谈。 但朝鲜媒体没有提及，文在寅总统也参与其中，韩朝美首脑在板门店举行首次三方会谈。朝鲜媒体只介绍了“最高领导人同志与文在寅总统亲切问候”的内容。

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