中美达成“脆弱停火”，韩国不能掉以轻心，要改善贸易体质. July. 01, 2019 07:54. . 美国总统唐纳德·特朗普和中国国家主席习近平29日在日本大阪的二十国集团（G20）首脑会议上，一致决定美国暂停对中国产品加征关税、重开两国间贸易谈判。去年7月，美国对价值500亿美元的中国输美产品征收25%的关税，由此引发中美贸易战，如今进入了“第二次停火”阶段。但是两国间的贸易竞争作为长期霸权战的一部分进行，而且主要争论焦点尚未得到解决，随时都有可能再次引发矛盾的地雷随处可见。 分析认为，特朗普总统在与习主席进行80分钟谈判后，暗示将放宽对中国通信企业华为的制裁，并保留征收追加关税，这表明他没有选择扩大战事，而是选择了通过谈判捞取实利。习主席也表示：“中美之间虽有矛盾，但两国利益高度融合，不能陷入冲突和对抗的陷阱。” 虽然两国元首暂时避免了战争扩大，但这只是达成了开始协商的协议，对于核心问题没有达成任何协议。美国为了纠正中国的不公平贸易行为，一直要求中国修改法律，但这一次并没有提及这一部分，它随时有可能成为雷管。特朗普总统表示，将允许美国企业向华为公司销售更多的产品，但时间可能是在贸易谈判结束的时候。这与把华为问题作为协商解决的先决条件的中国有着巨大的分歧。 分析认为，中美“大阪停火”是两国出于战略考虑而作出的，双方将留有时间更加注重中长期应对，而不是局面不可收拾。中美关系是“易碎的和平”，随时可能脱轨。如果双方的后续谈判不能加快速度，双方可能会重蹈去年12月“阿根廷停火”后5个月间谈判破裂的覆辙。在过去的几个月里，韩国陷入了美中矛盾的泥潭，处于忧心忡忡、左右为难的窘境。政府应该在短暂的停金期间扩大外交范围，企业则要减少对中国的依赖度等，彻底应对贸易战再次点燃之时。

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