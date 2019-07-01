战胜“库尔斯球场噩梦”，5日重新挑战赛季第10胜. July. 01, 2019 07:53. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 未能翻越库尔斯球场的高墙，带着本赛季第二次失败的枷锁的柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队•照片)将于5日与圣地亚哥教士队进行上半赛季最后一次首发出场比赛。他能否在10日的全明星赛上首发出场也备受关注。 LA道奇队主教练大卫•罗伯茨30日公开了7月第一周的首发阵容。据他透露，柳贤振将在5日与圣地亚哥队的主场比赛中挑战本赛季第10胜，个人MLB生涯第50胜。 柳贤振上个月29日在美国科罗拉多州丹佛库尔斯球场进行的与科罗拉多队的客场比赛中，在4局内失7分。创下本赛季的最差成绩，平均失分从1.27上升到1.83。即便如此，他依然占据整个美国职棒大联盟的平均责任失分第一名的位置。“6局以上失分2分以下”的记录也在连续11场比赛中被中断。自上月5日取得本赛季第9胜以来，柳贤振已经连续4场比赛未尝胜绩。 随着全明星赛的临近，柳贤振是否能参加全明星赛也备受关注。随着兼任国家联盟全明星队教练的罗伯茨教练表示：“在与圣地亚哥队的比赛结束后，柳贤振的下一次出场舞台很有可能是全明星赛”，柳贤振首发出场的可能性也增大了。mlb.com表示：“柳贤振当选全明星无需担心。他将在全明星赛上首发出场。”参加全明星赛的投手名单将于1日公布。本赛季美国职业棒球大联盟全明星赛将于10日在美国俄亥俄州克利夫兰的渐进球场举行。

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