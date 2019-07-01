猛烈的迪士尼旋风，《阿拉丁》、《玩具总动员4》争夺票房头名位置. July. 01, 2019 07:54. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 即将迎来夏季观影旺季的韩国影院刮起了一股迪士尼旋风。票房方面，《阿拉丁》和《玩具总动员4》为了争夺票房头名位置展开激烈的竞争。 《阿拉丁》从上月24日开始一直保持第一的位置，最近观影人数突破了800万人次。自5月23日上映后，仅票房逆势上涨就达5次。《寄生虫》上映后不久就退居第二位的《阿拉丁》发挥出强大的后劲，与上月20日上映的《玩具总动员4》一起徘徊在前两位。《玩具总动员4》的观影人数也突破了200万名，延续了不错的票房势头。 两部电影都得到了喜爱原著的粉丝们的支持。 《阿拉丁》有很多魔幻元素，很多人对写实电影很是担心，但1992年，他们利用电脑特技(CG)对原作动画片用现代风格进行了重新诠释，好评如潮。值得一提的是，4DX馆的“sing-along”(跟着歌曲唱的电影鉴赏)放映吸引了60万名观众，可谓大获成功。 《玩具总动员3》(2010年)之后时隔9年回归的《玩具总动员4》在维持前作的童话感的同时，全面展示了脱下礼服以勇往直前的问题解决专家身份出场的洋娃娃Bo Peep(牧羊女)，很好地反应了变化的时代。很多人观测说，迪士尼的票房热潮将延续到1994年将动画片制作成写实电影的《狮子王》(17日上映)。

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