“想要用5G，马上安装天线”，韩国的创新速度令人羡慕. July. 01, 2019 07:54. by 郭道英 now@donga.com. “韩国只要下定决心想在5G领域排名第一，就会立马安装天线并付诸实施。而我们需要几个月或几年的时间。这个速度非常令人羡慕。” 德意志电信总裁蒂姆•怀特格斯(57岁•CEO)拿出平板电脑展示了一张照片。他说，这是一张在首尔市内饭店后面的一栋大楼楼顶上挂满5G天线的照片，此次专门前来拍摄。“在德国，由于前面饭店的投诉、规章制度和行政处理，严重的话，建一个基站有时需要两、三年的时间。看到饭店旁边有这么多天线，我大吃一惊”，怀特格斯如是说。 ○ “韩国5G的实现速度在德国很难达到” 上月27日在首尔中区新罗酒店见到的怀特格斯总裁结束了为期4天的访韩日程，即将回到德国。德意志电信是欧洲最大的通信公司，也是进军50多个国家通信产业的年销售额达70万亿韩元的全球通信企业。为了得到最前沿的产业信息，以总裁怀特格斯为首的60多名职员隔年都会举行全球研讨会，今年迎来第三届的研讨会来到了世界最初实现5G商用化的韩国。 怀特格斯总裁表示：“最重要的是，对韩国的5G构建速度及现场印象很深。”在访韩期间，怀特格斯将制作很有感触的5G相关现场影像，在德国共享。怀特格斯表示：“如果韩国下定决心要发展5G，所有主体都会出面实行。 欧洲在谈创新，但只是说说而已。” 怀特格斯总裁曾在德国能源企业VIAG集团任职，2000年加入德意志电信，从2014年1月开始担任总裁一职。自2004年首次访问韩国以来，他每年都会访问韩国，是一位实打实的“亲韩派”。 2016年与SK电讯公司在移动世界大会(MWC)上首次结缘。怀特格斯会长表示：“当时SK电讯的展位就在我们的展位旁边，人工智能(AI)、宠物服务、尖端导引系统等我想要拥有的东西都在那里。我问‘这里的代表是谁’，当时我见到了SKT社长。”将三星电子智能手机首次带入德国市场的人也是他。“我们和JY(三星电子副会长李在镕)、DJ(三星电子社长高东镇)也进行了长时间的交流”，怀特格斯在此次访韩途中也会见了李副会长，并就5G合作方案等进行了交谈。 ○ “电信公司要携手共进走向全球化” 怀特格斯总裁与SK电讯社长朴正浩见面，约定为了变身为“全球通信公司”而进行合作。他强调表示：“三星和苹果、谷歌、Facebook等都是全球企业，但全球通信企业目前还停留在地区基础。为了走向全球化，各通信企业之间应展开合作。” 与SK电讯达成协议的5G合作方案有三种。分别是1.开发室内覆盖等5G相关技术 2.共同投资增强现实(AR)•虚拟现实(VR)及流媒体产业基础等 3.挖掘亚洲5G创业企业。两家公司计划于年内成立技术开发合资公司。另外，德意志电信的风险投资子公司DTCP计划在首尔设立事务所，共同发掘和培养亚洲地区的5G独角兽公司。 怀特格斯表示：“希望吸引更多的韩国创业企业到德国投资。”他表示，此次访韩期间见到了很多韩国的创业企业，希望把有潜力的企业带到创业生态系统更好的德国。 他说：“与韩国一样，德国的经济也一直以重工业或化学等大企业为主发展。而在第四次工业革命的潮流中，落后于以色列和美国等领先集团，这一点也很相似。”不过他也表示，“创意性来自于小组织。创业企业孕育创新，大企业应该在市场中壮大它。”这就是通过DTCP在美国旧金山、以色列特拉维夫等各地投资新产业企业，引进海外人才的原因。 德意志电信在欧洲市场面临5G竞争。在本月的德国5G频段拍卖会上，该公司斥资66亿欧元(约8.7万亿韩元)，占据了最多的区段。怀特格斯总裁表示：“我们目前的业务还是以企业间的交易(B2B)为主。韩国则不同。想学习一些针对消费者的5G服务。此外，我也非常关注电子竞技市场。”

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