韩国男女人口即将逆转……9年后韩国女性人口将比男性多. July. 01, 2019 07:54. by 崔惠? herstory@donga.com. 预计在9年后的2028年，居住在韩国的女性人口将多于男性人口。分析认为，这是因为重男轻女思想的衰退，再加上随着老龄化的持续，女性因寿命相对较长而留存于世更多。随着女性人数的增加，预计女性经济活动将更加活跃。 据韩国统计厅30日透露，根据《将来人口特别估算之市、道篇2017∼2047年》的结果，对出生、死亡等所有假想进行中间水平推测的中位推算结果，预计到2028年，女性人口将多于男性。据推算，2028年韩国女性人口将达到2597.3827万人，自1960年起实行推算以来首次超过男性（2596.8119万人）。这意味着与每100名女性相当的男性人口数的性别比例，2028年将首次低于100人（99.9人）。 据预计，女性人口多于男性的趋势将持续一段时间，性比也将持续下降。统计厅预测，到2047年为止，与每100名女性相当的男性人口将没有一次反弹，一直降至98.3人。 统计厅解释说：“今后女性人口增加的原因是，随着重男轻女思想的模糊和老龄化，平均寿命较长的女性人口比重持续增加。” 在首尔等一些大城市，女性人口目前已经超过男性。以今年7月1日为基准，女性人口多于男性的地方是分别是首尔、釜山、大邱、光州、全罗北道等五个地方。 此外，以居民登记人口为准，早在2015年6月女性人口就已超过男性。2015年6月，女性人口为2571.5796万人，男性人口为2571.5304万人，女性人口多492人。这一差距在今年5月底扩大到了10.3679万人。居民登记人口包括居住在海外的韩国国籍者，不包括停留在国内的外国人。与此相比，统计厅的将来人口估算标准有所不同，统计时将在韩国居住3个月以上的外国人包括在内。 统计厅每5年制定并公布未来人口推算。原计划在2021年公布下一个估算，但最近低出生率现象严重，所以今年发表了特别估算。据特别估算，明年全罗南道、江原道、全罗北道、釜山市、光州市等10个广域市道的死亡者数将多于新生儿数，因此预计会出现自然人口减少现象。到2033年，除世宗以外的所有市道的人口都将减少。

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