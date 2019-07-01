美中贸易战二次停火，保留华为火种. July. 01, 2019 07:54. by 常驻纽约记者 朴勇、常驻东京记者 朴亨俊 parky@donga.com,. 美国总统唐纳德·特朗普和中国国家主席习近平6月29日在日本大阪的二十国集团（G20）首脑会议上举行80分钟的贸易谈判，就“第二次贸易战停火”达成协议，承诺暂停新增征收关税，并重启贸易谈判。 特朗普总统当天在与习主席举行双边会谈后举行的记者招待会上表示：“我们同意继续进行协商，决定不对价值3250亿美元（约合375.5375万亿韩元）的中国进口商品加征关税。”他接着解释说：“我们暂缓征收关税，他们（中国）将购买（美国）农产品。”去年12月1日，两位首脑在阿根廷布宜诺斯艾利斯G20峰会上就保留追加关税、进行90天贸易谈判的“第一次停火”达成协议。 特朗普总统6月29日表示，“美国的优秀企业将继续向华为销售产品”，暗示将放宽对中国最大的通信企业华为的制裁。但他同时表示，“将把华为留到最后”，“前提是只要（该交易）不引起国家安保担忧”，留下这一线索作为贸易谈判的最后筹码。同时他还表示：“希望中国学生能够前来美国，利用我们优秀的学校和大学。” 两位首脑在前一天也进行了非正式会谈，但是当天的首脑会谈破例地持续了80分钟。特朗普说：“如果我们无法达成协议，就会重新回到（征收关税）上来，”“我不着急。希望达成正确的协议。”据中国外交部透露，习主席在会谈中强调：“在事关中国主权和尊严的问题上，中国必须维护核心利益。” 大阪G20峰会当天在强调“公平贸易”重要性的《大阪宣言》后闭幕。G20领导人在宣言中表示，世界经济“下行风险很大”，将“采取各种行动应对风险”。以“反对贸易保护主义”为主旨的措辞，因为美国的反对，继去年阿根廷会议之后再次被排除在宣言内容之外。

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