“单身-无子女”是好命？“已婚-多胞胎父母”幸福指数更高. June. 29, 2019 07:55. by 金恩智记者 eunji@donga.com. 最近，20多岁、30多岁的人不愿意结婚或害怕结婚的情况很多。因为他们担心婚后的生活可能会比未婚时更不幸。 在创业企业工作7年的上班族金韩星(31岁•女)也是如此。非婚主义者的金某说：“如果结婚生子，担心为了事业而全力倾注的努力或将化为泡影。”(结婚生子)会失去不看别人的眼色做自己想做的事的自由，也是她不愿结婚的原因。她说：“看到结婚的人幸福生活的样子，我也很羡慕，但是有很多事情需要放弃，有时尽管不是很情愿，所以很犹豫。” 虽然单身家庭和非婚主义者在增加，但依然有很多应答者从家人那里找到了幸福的源泉。据本报和德勤咨询机构的调查结果显示，影响幸福指数的主要因素中，第一个就是“家庭生活”。已婚者的幸福指数为58.59分，高于未婚者(51.72分)。而且子女越多幸福度也越高。与没有子女的人(58.76分)和只有一名子女的人(56.92分)相比，有两名子女的人的幸福指数(59.03分)更高。如果有3名子女，幸福指数就高达62.31分。“多胞胎爸爸”朴大教(音，31岁)说：“第三胎出生后更加幸福。如果对现在的幸福打分，会给满分100分。” 在此次调查中，最引人注目的是，只要计划生育子女，幸福度就会提高。没有子女计划的人的幸福指数为47.10分，远远低于计划生育1人(54.63分)和计划2人(54.14分)的。中央大学心理学系教授金在辉(音)表示：“人类在和相爱的人在一起的时候会感到幸福。如果家人增加，互相交换爱的对象就会增加，这样会更加幸福。” 和家人一起度过很多时间的人比没有和家人在一起的人更幸福也是出于这个原因。周末与家人一起度过时间不足1小时的人的幸福指数为45.87分，在应答者中最低；而与家人一起度过6~12小时的人的幸福指数为60.67分，是最高的。

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