文在寅：“贸易纠纷是囚犯困境”. June. 29, 2019 07:56. by 大阪=文炳基记者 weappon@donga.com. 文在寅总统28日在二十国集团（G20）大阪峰会上发表演讲时表示：“应摆脱因贸易纠纷导致世界经济走向缩小均衡的囚徒困境（prisoner's dilemma）。”他将因美中贸易纠纷导致承受“三明治”压力的情况比喻为所有人都遭受损失的“囚徒困境”。中国国家主席习近平在G20峰会上，针对美国提倡“反对贸易保护主义”，并全力争取盟友。文在寅总统在这种情况下发出的信息，中美首脑今后的反应备受关注。 文在寅总统当天在日本大阪举行的G20峰会上，作为以“世界经济和贸易投资”为主题的第一个发言者，表示“应该重新朝着通过自由贸易使全体获益的扩大均衡发展”。 文在寅总统表示：“最近国际货币基金组织和经济合作与发展组织下调了世界经济增长率预测。其主要原因之一就是贸易纠纷和贸易保护主义的扩散”，“这种挑战是个别国家无法解决的。”日本首相安倍晋三表示：“为了和平与繁荣，自由开放的经济非常重要”。如此等等，出席峰会的首脑们一致认为，美中贸易矛盾需要尽快解决。 但是美国总统特朗普和习主席在29日举行的中美首脑会谈的前一天，继续坚持强硬立场。在当天以第5代（5G）移动通信等数码经济为主题的特别活动板块中，在隔着安倍首相与习主席并排而坐的特朗普总统表示，“对国家之间的数据的流通进行限制的动向，是阻碍贸易、侵犯个人信息和知识产权的行径”，进行了正面批判。对此，习主席针对美国要求停止与华为的交易反驳道：“人为搅乱是不行的。” 另外，文在寅总统当天在G20开幕欢迎仪式上，与安倍首相以严肃的表情握手8秒钟，这是双方自去年11月以后时隔7个月再次会面。文在寅当天没有与安倍另行举行会谈。相反，特朗普总统在当天举行的美日首脑会谈上表示，“希望在G20峰会上，为解决世界持续增长等国际社会面临的课题发出强有力的信息。如果没有美国和日本的合作，这是不可能实现的。”

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