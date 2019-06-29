美国参议院通过含有“威姆·比尔法”的国防授权法案. June. 29, 2019 07:56. by 朴湧 parky@donga.com. “美国之音”报道说，美国参议院27日（当地时间）以86比8通过了包括新的对朝鲜金融制裁在内的2020财年（2019年10月-2020年9月）国防授权法案。《国防授权法》作为美国国防预算编制的依据，每年制定一次。 特别是以被朝鲜当局逮捕后以植物人状态送回美国并于2017年死亡的美国大学生奥托·威姆比尔的名字命名的《奥托·威姆比尔朝鲜相关银行业务制裁法案》（威姆·比尔法）也包括在内。其中包括禁止与朝鲜进行交易的个人或金融机构与美国金融机构进行交易的“次级制裁”。该国防授权法案还禁止将驻韩美军裁减到28500人以下。 在美国众议院，2020财年国防授权法案也将在分管的军事委员会获得通过后，提交到全体议员大会。获得参众两院批准的法案，将在总统签字后生效。

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