在美中对抗的世界秩序剧变中，不能靠“拖延躲避的外交”. June. 29, 2019 07:56. . 文在寅总统昨天在日本大阪二十国集团（G20）峰会上表示，“必须摆脱因贸易纠纷而使世界经济走向缩小平衡的‘囚徒困境’。”他的话是在以只追求自身利益最终产生于己于人都不利的结果的游戏理论，敦促展开贸易战的美国和中国进行大妥协。文在寅总统前天在与中国国家主席习近平见面时说：“希望不要出现选择某一个国家的局面。” 文在寅的讲话，虽然是针对韩国盟国美国和最大市场的中国双方的原则性敦促，但体现了韩国被迫在美中贸易、技术战争之间做出选择的尴尬处境。此次G20峰会成了以单边主义和贸易保护为名、试图最大限度扩大本国利益的美国和以多边主义和自由贸易为名、试图牵制的中国的对决场。在这种情况下，韩国是左右为难，采取了暂时保留选择的态度。 现在发生的美中矛盾不是单纯围绕贸易与技术的较量，而是围绕今后世界秩序的主导权展开的生死决斗。今天美中元首谈判，究竟是停火还是决战将暂见分晓，但即使同意停火，双方的战略竞争也不会减弱。现在的贸易、技术矛盾，不过是不久的将来网络、生物、宇宙乃至军事、安保领域霸权战的开始。 现在我们虽然不能草率地站在某一边，但是也没有闲暇到可以放手等待的地步。虽然文在寅总统昨天以“囚徒困境”敦促美中妥协，但韩国是否真的能够解决夹在中间的两难境地，仍然是个疑问。为了避免成为陷入美中矛盾漩涡之中的池鱼之殃，必须在长期的国家战略下，展开先发制人的外交。但是，韩国的外交反而是在收缩，被逼向了周边。 眼下，在G20外交舞台上，韩国、美国、日本三国的合作已转变为美国、日本、印度格局。作为东道主和邻国，日本对韩国队非常怠慢。实际上，在韩国政府一直执着的朝核外交上，已经招致了韩美之间的分歧和朝鲜的无视。这一切都是因为以“假装斡旋者”自居，推迟并避免做出选择，失去了重心。必须巩固作为我国外交基础的韩美同盟，以积极的姿态扩大外交领域。

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