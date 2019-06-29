“全明星首发，柳贤振理应入选”，ESPN调查全体一致. June. 29, 2019 07:56. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 对于柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)将在美国职业棒球大联盟全明星赛上首发出场的预测，没有多少人提出异议。因为美国职业棒球大联盟全明星赛，虽然通过100%球迷投票选拔选手，但投手们只根据各队主教练的意见进行选拔。平均责任失分第一、胜率第一、每9局最少四坏球上垒第一、每一个四坏球上垒制造的三振个数排名第一...全明星赛首发的理由非常丰富。美国体育专门媒体ESPN对6名棒球专门评论员进行了问卷调查，结果他们也一致提到了柳贤振的名字。 如果柳贤振首发出场，那么谁来接球呢？据ESPN 28日公开的球迷投票结果显示，效力于芝加哥小熊队的威尔逊•孔特雷拉斯(27岁•照片)当选为国家联盟全明星队捕手。在69场比赛中，他的击球率为0.300，并制造出17个本垒打，表现十分活跃。在参加国家联盟60场以上比赛的球员中，孔特雷拉斯的盗垒阻止率(37%)仅排在雅各布•塔勒•里尔穆托(费城费城人•28岁)之后，高据第二位。 柳贤振曾评价称“想用四坏球上垒来代替这个击球手”的队友科迪•贝林泽(24岁)也在外野手领域被选为全明星选手。击球率(0.356)、出垒率(0.454)、OPS(出垒率+长打率•1.173)等均排在联赛首位。本垒打数为27个，从赛季初开始，他的“火棒”一直表现十分抢眼。 在此次全明星球迷投票中，最受欢迎的球员是科罗拉多队的3垒手诺兰•埃罗纳多(28岁)。在当天公布的两大联盟17名全明星球员中，他是唯一一名得票率超过50%的球员，得票率为51.9%。LA天使队的外野手迈克•特劳特(28岁)连续7年入选全明星阵容。 本届全明星赛将于7月10日在克利夫兰举行。

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