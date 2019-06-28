曹贞敏保持上升势头的秘诀在于结实的肌肉. June. 28, 2019 07:32. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. 曹贞敏(25岁，音译下同)在本赛季的韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛上成为了新的强者。在最近的赛季中她取得了两场胜利，登上了大赏积分排名第一的位置。而在奖金排名方面，继取得赛季3胜的崔惠珍(5.4789亿韩元)之后，曹贞敏也高居第2位(4.7105亿韩元)。 迎来全盛期的曹贞敏每周都会去一个地方。这里就是京畿龙仁市东柏的高尔夫选手专用体育馆。25日，在负责体能训练的教练郑相旭的帮助下，她在这里为加强肌肉力量的运动付出了汗水。 最近，她连续7周参加了大赛，并将参加28日开幕的麦克科尔龙平度假村公开赛。当记者问到没有比赛的日子不是应该休息一下吗，曹贞敏摆了摆手。“我得继续加强肌肉力量。只有这样才能在长期的竞赛中坚持下来。击球飞行距离和赛季初相比也几乎没有下降，这一点我很满意。” 当天，她进行了各种强化上下肢、背部、肩膀肌肉的各种活动。利用腿推沉重器械的蹬腿练习(leg press)反复5组，每组250公斤，每组7次。郑教练说：“对于新手来说，130公斤的蹬腿练习比较费劲了。一般女子职业选手在200公斤左右。曹职业选手的肌肉力量是最顶级的。”曹贞敏在做深蹲(展开双脚后背坐着反复做起身蹲下的运动)动作时，最多可以背90公斤的杠铃。据悉，女子选手平均背重为70公斤。 每天就寝前进行拉伸运动和拉皮筋运动近100次。她解释说，这有助于培养细小的肌肉和不常用的肌肉。 曹贞敏表示，“在精力和体力得到支撑时，智力不会发生动摇，所以计分卡成绩也不错。就像挥杆一样，身体也需要好好管理。”去年，她参加了KLPGA巡回赛最多的28场比赛，但成绩始终很稳定。 崔惠珍和李素英也和郑相旭教练一起坚持不懈地培养肌肉力量。 曹贞敏通过雷射屈光角膜切削手术摘掉了厚厚的黑框眼镜，还完成了牙齿矫正手术。她说：“作为一名职业球员，形象管理也很重要。周围的人都说她看起来很好。 似乎对比赛也起到了积极的作用。” 去年冬天，曹贞敏与本赛季首次参加美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛的李晶恩等人在全南海南进行了一个多月的体能训练。当时，李晶恩在练习时举起了100公斤的杠铃，令曹贞敏大吃一惊。曹贞敏说：“虽然是一项艰苦的运动，但能和队友们和谐相处很开心。互相比较器械重量等，良性竞争心理使得训练效果变大。”她还说：“晶恩在美国女子公开赛上夺冠时，我发短信祝贺她说‘果然是最棒的’。这次我拿了冠军，她发来了‘我知道姐姐一定行的’的祝贺短信。” 曹贞敏从9岁开始在新西兰留学了10年。当时，她在世界业余排名中占据第一位，与新西兰侨胞高宝璟一起名声大振。

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