中国半导体人才崛起，首尔大学半导体签约专业告吹. June. 28, 2019 07:32. . 首尔大学新设半导体签约专业的计划宣告流产。签约专业是以企业向学生提供奖学金和专业运营费并100%聘用毕业生的方式运营的专业。作为培养系统半导体的战略之一，政府推进专门人力的培养，高丽大学和延世大学决定从2021年开始新设半导体签约专业，在定员外选拔80名。但是，首尔大学内部有人反对称，“将学生的未来与特定企业相匹配，这有悖于首尔大学的教育哲学和传统”，因此被中断。 大学根据固有的哲学和传统选择教育课程，这种做法应该得到尊重。教授人类普遍价值和基础科学、培养创造性和批判性的知识分子，也是大学的重要职责。但是，在快速变化的知识信息社会中，不能只让大学成为知识的象牙塔。 最近，在产业现场，因为“高级技术人才不足”而急得直跺脚。三星电子和SK海力士等大企业也缺乏专门人才，再加上中小非生产公司更难招到专门人才。相反，梦想“半导体崛起”的中国，则在国家层面制定了每年培养几千名专家的计划。中国政府决定与北京大学、清华大学、复旦大学、厦门大学等四所综合大学共同打造培养半导体人才的“国家半导体产业-教育综合革新平台”。 最近青年失业现象严重的原因之一是专业和工作岗位的“不对口”。人文系毕业生的就业率为56%，远低于社会系（63%）、工学系（70%）和医药系（83%）。即使找到工作，大学专业和实际工作的行业或职务不同的情况也超过50%。有必要审视，大学的教育课程不是适应韩国社会和青年的需求，而是由供给者配定。 迎来第四次产业革命时代，世界各大学都在为改革而发奋努力，但韩国各大学却因各种限制规定和既得权而束手无策。首都圈的大学根据《首都圈整备计划法》规定了入学名额，若想新设或增加新专业，必须减少其他专业。拥有既得权的教授们经常忽视接近产业现场的学问或阻碍新学科的设立。首尔大学计划代替签约专业，新设半导体综合项目。要发挥各种创新精神，履行大学要求培养社会所需人才的义务。

한국어