推翻“百年政党”，欧洲的前途值得期待. June. 28, 2019 07:32. by 董正民 ditto@donga.com. 每当韩国大选时，金钟泌、朴赞钟、李仁济、安哲秀等第三地带人物都会掀起一阵旋风。连锁性地转换所属党派的“候鸟”争议和政界改编也很常见。现有政党为了看起来焕然一新，随时更改党名。每当这时，政界和媒体都会对维持100年的稳定的欧洲左右两党体制表示羡慕。 这样的欧洲也发生了变化。在英国、法国、德国、意大利、西班牙等欧洲五大国家的选举中，我们曾经羡慕的两党体制出现了消失得无影无踪的现象。在法国和意大利，传统政党向实用主义中立政党和民粹主义政党交出了政权，在英国、德国、西班牙虽然勉强执政，但因为是少数政权而成了“没有牙齿的老虎”。 欧洲选民对100年政党的自豪感，在觉悟到它与自己的生活无关，只沦为精英既得权层腹满肠肥的腐朽积水后，变成了愤怒。欧洲市民推翻百年政党体制，只用了不到5年的时间。当然，欧洲并没有出现强有力的特定主流势力。应该视为每次选举都会有不同胜利者的“大混沌时代”。虽然人们为了方便起见把欧洲的极右政党绑在一起，但除了强调“不希望被难民或移民抢走在自己国家享有的政治、经济既得权”这一共同点外，各国的右翼政党性质各不相同。 法国和德国极右翼政党的支持层是过去曾是左派支持层的落后地方和低收入层，而在意大利则是富裕的北部地区。法国极右翼政党强调福利和分配，而意大利则倾向于减税和放宽限制等亲企业倾向。在此次欧洲议会选举中排名第一的英国脱欧党也属于极右翼政党，但它只是呼吁“尽快离开欧洲”的一次性政党。而且支持率也只有20%至30%，其扩张性受到了限制。 在这种情况下，上个月在欧洲议会选举中首次确认的绿色浪潮受到了新的关注。对政治漠不关心的边缘势力——青年主导了潮流，值得关注。在欧洲议会选举中，法国、英国、德国的未满30岁的年龄层中，绿党（30%左右）的得票率居首位。青年人对作为生活根据地的地球气候变化表现出极大的关心。从去年开始由10多岁年轻人主导的“为未来的星期五”学校罢工示威、每个周末都要求政府采取积极环境政策的青年示威，也是出于同样的趋势。与国家认同感相比，强调“全球合作”的绿党与极右翼政党方向正好相反，但获得人气的因素却相似。因为在社交媒体上积极沟通，拉近与国民的距离，挠到了他们的痒痒处。 对于新登场的政党，目前还有很多人批评它们缺乏对策、相比长远的眼光更倾向于目前潮流的民粹主义性质。但是，由于他们的出现，使现有政党对民众的呼声更加敏感，新人物的出现为政坛注入了活力。欧洲百年政党以后出现的这种新趋势，无疑是所有渴望新政治的人感兴趣的变化。

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