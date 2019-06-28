从世纪婚礼到悲伤结局，宋仲基-宋慧乔向法院提交离婚调解申请. June. 28, 2019 07:32. by 申圭振记者、李浩载记者 newjin@donga.com,hoho@donga.com. 以“宋宋情侣”而闻名的韩流明星宋仲基(34岁)和宋慧乔(38岁)夫妇即将办理离婚手续。 这距离两人自出演KBS电视剧《太阳的后裔》(2016年)后发展为实际恋人，并在2017年10月举行世纪婚礼仅过去了1年零8个月。 宋仲基27日通过担任法律代理的法务法人广场法律事务所表示，前一天已向首尔家庭法院提交了离婚调解申请书。他说：“很抱歉告知大家这样不好的消息，首先向热爱和支持我的人们道歉。两人相比于互相指责、相互埋怨，更希望顺利完成离婚程序。” 当天，宋慧乔的经纪公司韩国UAA也承认两人正在办理离婚手续，并表示“离婚原因在于二人的性格差异，双方因未能克服二人之间的不同，最终不得已做出了这样的决定。”。 接着UAA方面又补充说，“除此之外的具体内容都是演员双方的私生活，还请谅解我们无法进一步确认。” 继张东健-高素荣、元彬-李奈映、Rain-金泰熙等明星夫妇的各种传闻之后，宋宋情侣的离婚使得社交网络服务(SNS)上有关询问两人离婚原因和归责原因的“小道消息(社论信息)”正在不断扩散。结婚当时在典礼现场偷偷放无人机而引发争议的中国媒体今年2月曝出 “宋慧乔出席活动时手上没有戴结婚戒指”的说法，提出两人实际上已貌合神离。但是上个月宋仲基在tvN《阿斯达传奇》制作发表会上表示“(结婚)获得了心灵的稳定”，断然否认了争议。宋仲基和朴宝剑的所属经纪公司Blossom娱乐当天表示：“对于各种毫无依据的传闻和推测性报道，将采取法律措施。” 法律界分析认为，宋仲基之所以选择通过法院提出离婚调解申请，而不是与宋慧乔通过简单的协议达成协议离婚，是因为双方对离婚意见不同。宋慧乔因为个人原因不愿意离婚，或者因为现在签约的广告和电影，希望推迟离婚时间，所以没有答应协议离婚，因此宋仲基只能向法院申请离婚调解。 据说，通常艺人为了降低私生活暴露的危险性，不会立即提出离婚诉讼。在提出离婚诉讼时，向家庭法院提交的诉状应具体填写提起诉讼的理由。相比之下，在申请离婚调解时，只用简单的理由，如“因性格原因申请离婚调解”，就可以减少隐私的暴露。 离婚专门律师金秀珍(音)表示：“两位演员的结婚时间很短只有1年零8个月，而且双方没有子女，因此对于结婚后获得的财产和孩子的抚养权，争吵的内容可能不多。但在调解过程中，如果双方意见大不相同，可能会引发离婚诉讼。” 据悉，两人将通过各自法律代理人迅速完成剩下的离婚程序细节，同时为下一部作品做准备。某演艺企划公司相关人士表示：“两人结婚后展开活动没有多长时间，因此对更新形象和下一部作品的苦恼会越来越多。”宋仲基将从下个月开始拍摄电影《胜利号》。目前出演的《阿斯达传奇》是一部事先制作的电视剧，上月已结束拍摄工作。 据悉，去年11月通过tvN电视剧《男朋友》与演员朴宝剑合作的宋慧乔正在考虑出演明年开拍的电影《安娜》。

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