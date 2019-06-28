10年后机器人将取代全球制造业2000万个就业岗位. June. 28, 2019 07:32. by 崔智善 aurinko@donga.com. 一项研究结果显示，10年后机器人将取代全球制造业2000万个工作岗位。也有人担心，虽然利用机器人会使经济得到增长，但低收入层将受到巨大打击。 英国广播公司（BBC）、美国广播公司（ABC）等主要外电26日纷纷报道，英国研究、咨询机构牛津经济公司发表的题为《机器人如何改变世界？》的研究报告称，到2030年机器人将取代全球制造业2000万个就业岗位。报告同时警告说，机器人将取代所有生产岗位工人的8.5%。 机器人将对中国的就业结构产生重大影响。目前，中国设置并运用着全球生产的每三台工业机器人中的一台。预计在今后11年内，中国将在制造业现场部署1400万台机器人。如果按照这个速度发展下去，到2030年，仅在中国用机器人替代的工作岗位就将达到1100万个以上。 报告分析称，从2000年到2016年，韩国的自动化行业共减少了34万个工作岗位。报告认为，对制造业依赖度较高的蔚山、大邱、仁川、釜山等城市，工作岗位减少的风险最大。 如果机器人代替工作岗位，经济上的不平等现象将更加严重。工业机器人将取代机场行李处理、仓库库存装载等低熟练度劳动力。完成这一报告的研究人员们分析说，依赖低熟练度劳动力的相对贫困地区的经济将受到最大的打击。在同一国家，技术水平低的地区就业机会也将比技术水平高的地区减少一倍左右。研究人员认为，决策者有必要考虑自动化对就业的影响，缓解经济上的不平等。 报告预测，由于引进机器人而提高的生产效率，经济将会增长。如果机器人按照预测速度增加，2030年全世界的国内生产总值（GDP）将比现在的预测值最多增加5.3%。这样增长的国内生产总值预计将达到49000亿美元（约5670万亿韩元）。韩国的国内生产总值也将比同期增加11.7%。 不过，报告也透露了起码的好消息说，“引进机器人所带来的生产自动化可能会以仅次于破坏就业的速度创造新的就业机会。”研究人员们还在报告中劝告说，与其放慢引进机器人的速度，不如支援雇佣脆弱的地区。

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