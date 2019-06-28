贸易战争是扩大还是停战，G20外交战拉开帷幕. June. 28, 2019 07:32. by 朴湧 parky@donga.com. 世界主要国家首脑集体出动的全球20国集团(G20)峰会将于28日在日本大阪举行。为期两天的此次G20峰会正式议题包括世界经济、不平等问题、环境污染等，但世界的目光都集中在首脑们展开的“全球外交战争”上。 特别是拉开贸易战争的美国总统唐纳德•特朗普和中国国家主席习近平将在会议第二天的29日上午11时30分举行双边首脑会谈，展开贸易谈判。此次美中首脑会谈将成为左右今年下半年世界金融市场和经济的分水岭，因此备受关注。金融市场方面，虽然有观点认为美中元首将就重启贸易谈判达成协议，并保留继续征收关税，但如果谈判破裂，预计将对世界经济产生巨大影响。特朗普总统在接受《福克斯商业》的采访时表示：“如果我们不能达成协议，如果事情进展不好，我将(向中国)征收相当大的(very significant)追加关税。” 继上周与北韩国务委员长金正恩举行首脑会谈后，27日抵达大阪的习主席将转达金委员长的口信，并与各国领导人讨论北核问题。 作为议长国代表主持G20峰会的日本首相安倍晋三27日上午在前往大阪之前在东京羽田机场对各路记者说：“在国际社会上强调对立，但日本作为议长国，比起意见差异，更想找出一致点和共同点。”

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