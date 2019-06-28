美国：“废除宁边是不可逆转的无核化？想法不同。”. June. 28, 2019 07:32. by 韩相俊记者、常驻华盛顿记者 李正恩 alwaysj@donga.com,lightee@donga.com. 在无核化谈判再次蠢蠢欲动的情况下，文在寅总统认为“废弃宁边核设施是无核化不可逆转的阶段”的讲话在韩美外交界产生了微妙的影响。白宫立即表达了忧虑，青瓦台也出面收拾残局。此前，文在寅总统26日在接受国内外通讯社书面采访时表示：“如果包括钚再处理设施和铀浓缩设施在内的宁边核设施如果全部在验证后完全废弃，可以认为朝鲜的无核化将进入不可逆转的阶段。” 据华盛顿外交消息灵通人士透露，白宫相关人士听到该讲话后表示：“（与文在寅总统）持有不同想法”，流露出不满的神色。对于文在寅总统在讲话中提及重启开城工业园区等南北经济合作的问题，白宫人士表明立场说：“如果没有实质性的无核化进展，很难实现，这一立场没有变化。”前美国国务院东亚太助理国务卿克里斯托弗·希尔26日（当地时间）在接受“美国之音”采访时表示：“在（朝鲜）没有提交或申报核清单的情况下，不能将宁边核设施的废弃称为弃核。”美国出现这一反应，是因为朝美尚未就无核化的最终目标达成完全协议。 青瓦台也在一天后出面解释。青瓦台相关人士27日会见记者时表示：“宁边核设施的废弃是为走向完全无核化而进入不可逆转的阶段的入口”，“宁边无核化并不意味着完全无核化”。

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