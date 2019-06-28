从2033年起除世宗以外的所有地区都将呈现自然人口减少现象. June. 28, 2019 07:32. by 金埈馹 jikim@donga.com. 明年，死亡人数多于新生儿的城市将新增光州，在共10个广域市道将出现自然人口减少的现象。到2033年，除世宗以外的所有地区人口都将减少。 韩国统计厅27日推出了包含上述内容的《各市道未来人口特别推算》。这是继3月末全国推算全体人口自然减少时期最坏的情况将从明年开始后，对各地区人口趋势进行的推算。 据特别推算，不考虑流入国内的外国移居者的自然人口减少情况，从2013年开始到去年为止，已经在全南、江原、全北、釜山等9个市道开始发生，明年光州人口将减少0.03%，各地区的自然人口减少趋势正在不断扩散。接下来，蔚山(2029年)、首尔(2032年)、京畿(2033年)的死亡人数将比新生儿数多。年轻公务员较多的世宗从2042年开始人口也将减少。 随着人口的减少，年轻人的抚养负担将急剧加重。 100名满15~64岁的生产年龄人口需要抚养的65岁以上高龄层和未满15岁的青少年层的人数(抚养费)在2017年是36.7名，但到了2047年这一数字将变成909名。这意味着，虽然现在只有3名生产年龄人口抚养1名剩余人口，但30年后每1名需要赡养1名。因为，生产年龄人口从2017年的3757万人在30年后将减少到2562万人。到2047年，在全南、江原等5个道，支撑经济活动的生产年龄人口(15~64岁)将少于其他人口。 将全体人口排成一行时处于中间位置的“中位年龄”将从2017年的42岁增加到2047年的56.8岁，增加14.8岁。全南(63.1岁)、庆北(62.1岁)、江原(61.9岁)30年后的中位年龄超过60岁，以产业园区较少的地方为中心，老龄化正在迅速进行。 这种推算是根据假定出生、死亡等所有剧本以中间水平进行时的中位推算得出的。如果以用假设生育率持续下降的最坏情况的低位推算论的话，自然人口减少、抚养费等情况会进一步恶化。

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