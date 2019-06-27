实学家柳琴先生18世纪制造的“浑盖通宪仪”被指定为宝物. June. 27, 2019 07:36. by 柳原模 onemore@donga.com. 18世纪被遗忘的实学家柳琴(1741~1788年)。身为柳得恭的叔父，由于庶子出身的身份限制，他没能获得在官位上施展才华的机会。但他从小就制作了类似今天的水泵一样的多样的机器，是出色的科学家和发明家，他于1787年在东亚科学史上留下明显足迹的发明品将对外展示。这就是将西方式天文时钟“星盘(Astrolabe，星位观测仪)”以朝鲜的方式进行解读制造的“浑盖通宪仪”。 韩国文化遗产厅26日表示，决定把展示18世纪朝鲜卓越的天文学水平的“浑盖通宪仪”指定为宝物第2032号。据悉，柳琴创作的浑盖通宪仪是东亚现存的唯一实物制作案例。 17世纪初明朝李之藻(1565~1630年)编撰了翻译伊斯兰天文时钟星盘解说书的《浑盖通宪图说》，之后浑盖通宪仪在东亚流传。器具由确认星体位置和时间的圆盘形“母体板”和教人们观测星体地点的T字形状“圣座板”组成。具体运转方式为，在母体板正面中心孔处用针插入圣座板，旋转使用。 母体板的正反面刻有“乾隆丁未年为约庵尹先生制”的铭文和“柳氏琴”印章，可以清楚地看出这是柳琴先生在1787年制造的。 但是，日本帝国主义强占时期的1930年左右，浑盖通宪仪外流至日本，一度行踪不明。 此后2002年在日本学界广为人知，并再次面世，2007年在元老科学史学家、前诚信女子大学校长全相运(1928~2018年)的努力下，将其收回国内。现收藏于京畿南杨州市实学博物馆。文化遗产厅表示：“柳琴在浑盖通宪仪中加入了符合韩国国情的独立星体，在正确理解西方天文知识的同时，也发挥了朝鲜知识分子的创意性。” 另外，除浑盖通宪仪外，还有9件文物当天被指定为宝物。作为佛教文化遗产，《龟尾 大芚寺 三藏菩萨图》、《金泉 直指寺 挂佛图》、《高敞 禅云寺 忏堂庵 石造地藏菩萨坐像》成为宝物。此外，《陶隐先生诗集 卷一至二》、《陶器 铅釉印花文 壶 一括》、《李寅文 笔 江山无尽图》、《新编类聚大东诗林 卷九至十一、三十一至三十九》、《完州 葛洞 出土 铜剑铜戈 镕范 一括》、《完州 葛洞 出土 精文镜 一括》等也一同被指定为宝物。

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