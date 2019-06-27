李康仁接近转会西甲莱万特队，“主教练亲自打电话给我”. June. 27, 2019 07:36. by 李承鍵 why@donga.com. “韩国足球的未来”李康仁(18岁•瓦伦西亚)的转会正在逐渐转为现实。 有报道称，在国际足联(FIFA)20岁以下世界杯上率领韩国队获得亚军并获得“金球奖(最有价值球员)”的李康仁很可能在新赛季来临之前转会西甲莱万特队。 瓦伦西亚地区媒体《Deporte Valenciano》26日撰文称：“李康仁以租借形式转会莱万特的可能性正在变大。主教练帕科•洛佩斯(52岁•照片)亲自给李康仁打电话，说明了他下赛季在球队中所起的作用。”该报报道说，“不仅是莱万特，西班牙人、格拉纳达等球队也对李康仁很感兴趣。” 对于李康仁，之前已有消息说，在20岁以下的世界杯期间，荷兰的阿贾克斯和PSV埃因霍温等队愿意引进他，但还没有哪支球队像莱万特这样积极主动。今年1月，李康仁注册为瓦伦西亚一线队球员，合同期至2022年。据悉，违约金(无需经过所属球队的同意就可以转会的金额)高达8000万欧元(约1052亿韩元)。相反，足球专门网站“转会市场(Transfermarkt)”制定的李康仁的市场价值(转会费)约为1100万美元(约127亿韩元)。从目前的情况来看，租借的可能性比完全转会更大。 李康仁所属的足球经纪公司代表金东国(音)表示：“在瓦伦西亚一线队担任主力最好，但如果不是这样，还不如去能够保证出场机会的球队。虽然违约金较高，但也有可能通过协议以现实的金额转会。最好是尽快去一支能够保证参赛时间的球队。” 莱万特队与李康仁所属的俱乐部瓦伦西亚同属瓦伦西亚大区，最近两个赛季，莱万特队连续在20支球队中排名第15位。2015~2016赛季球队排名联赛最末位(降级)，2017~2018赛季再次降到了乙级联赛。该俱乐部成立于1909年，在乙级联赛征战的时间比甲级联赛多。联赛最好成绩是2011∼2012赛季的第6名。执教球队的洛佩兹主教练从2004年在比利亚雷亚尔青年队开始执教生涯以来，先后执教过瓦伦西亚B队、比利亚雷亚尔B队、莱万特B队等球队，并于去年出任莱万特队主教练。KBS解说员韩俊熙(音)表示：“莱万特在阵型和比赛风格上都非常重视使用李康仁这样的攻击型中场。虽然需要与鲁本•罗切纳(28岁)、艾尼斯•巴尔迪(24岁)等选手展开潜在的竞争，但这种程度的竞争无处不在。因为地缘相同，不用搬家也是一大优点。”

한국어