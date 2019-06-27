为金刚山旅游造势的政府和执政党，不应“先下手再说”. June. 27, 2019 07:37. . 共同民主党代表李海瓒昨天在该党扩大干部会议上表示：“已经要求统一部作出努力，让韩国国民也能和其他国家的人一样，多到金刚山、平壤、开城等朝鲜去旅游。”李海瓒代表前一天在国会外交统一委员会上也表示，“即便不是政府出面积极鼓励（赴朝旅游），也希望能够予以批准”，并询问赴朝旅游是否属于对朝制裁对象。对此，韩国统一部长官金练铁回答说：“旅游本身不是制裁对象。” 从执政党代表提出要求、主管长官予以呼应的场面来看，有人分析认为，这是不是考虑到重启金刚山旅游而进行的事前准备工作。在美国总统特朗普即将访韩之际，文在寅总统早就预告说，金刚山旅游项目是他“将与美国协商”的事宜。就像文在寅总统在上个月与特朗普总统通电话时得到后者对向朝鲜援助大米的支持一样，好象是在期待在此次首尔会谈中，金刚山旅游事业也能得到积极的回应。 但是金刚山旅游和对朝人道主义援助不同。虽然李海瓒代表说这是“与对朝鲜制裁不相冲突的缓和紧张的方案”，但是如果重启金刚山旅游，现金大量流入将不可避免，而这必然会违反对此禁止的联合国制裁。在朝鲜无核化没有进展的情况下，难免出现旅游收入流为核开发资金的争议。金刚山旅游因2008年韩国游客被枪杀事件而中断。之后朝鲜并没有像样的道歉和人身安全保障。但金正恩却像发善心一样表示：“愿在没有任何前提条件或代价的情况下重启。”在这种贼喊捉贼的情况下，如果恢复旅游，韩国国民怎么能接受呢？ 最近，执政党内部流传着为了改善韩朝关系，“我们应该先下手”的主张。韩国前统一部长官丁世铉最近也表示：“有必要采取‘先采取措施，后获得谅解’的方式，即韩国总统先下手做事、把它既定事实化，然后再去取得美国的谅解。”但是，即使如此主动讨好朝鲜，也不会有什么变化。会激起违反对朝鲜制裁和脱离国际合作的争议，再加上韩国内部的矛盾，只会留下各种后遗症，南北关系只会陷入恶性循环。

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