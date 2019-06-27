青瓦台不否认曹国入阁的说法，在野党称之为“宣战布告”. June. 27, 2019 07:37. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 青瓦台26日就任命总统民政首席秘书曹国为法务部部长的可能性表示：“在最终决定（人事安排）之前，没有可确认的内容。”此前就人事相关的报道，如果并非事实，大部分情况青瓦台都会立即予以否认。考虑到这一点，文在寅总统提名曹国为法务部长官候选人的程序可能已经完成。自由韩国党等在野党称这是“宣战布告”，正在准备大举进攻。 青瓦台相关人士当天会见记者时，就曹国的去向问题表示：“无可奉告。” 对于“如果民政首席秘书成为长官候选人，曹国会自己进行验证吗？”的提问，该人士说：“不能回答假设情况的问题。”曹国本人当天在青瓦台内部会议上，对调任法务部长官的可能性既没有肯定也没有否定。 青瓦台和执政党方面似乎想要正式宣布曹国直接担任法务部长官。一名执政党议员表示：“文在寅总统强烈希望到任期末为止不放弃清除积弊的基调，因此想启用曹国为法务部长官。” 在野党对曹国调任法务部长官表示强烈反对。自由韩国党院内代表罗卿媛表示：“如果曹国首席秘书进入内阁成为现实，这是文在寅政权不会再叫停‘快速独裁列车’的一种宣战布告”。她批评称：“将完成检察总长尹锡烈扛枪冲在前面，法务部长官曹国在后面操纵，检察机关冲在协迫在野党第一线的（清除积弊）‘雪国列车’。”

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